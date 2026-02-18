இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 18 புதன்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 18 புதன்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: தொட்ட காரியங்கள் துலங்கும் நாள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
ரிஷபம்: புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சி நிலவும். உணவு விஷயத்தில் மட்டும் சற்று கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது நல்லது.
மிதுனம்: நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். காரியங்களில் வேகம் காட்டுவீர்கள். சகோதர வகையில் இருந்து வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி ஒற்றுமை கூடும்.
கடகம்: திட்டமிடாத செலவுகள் வந்து சேரலாம். சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. பொறுமை அவசியம்.
சிம்மம்: அரசு வழியில் ஆதாயம் உண்டு. மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் அமோகமாக இருக்கும். உற்சாகமான நாள்.
கன்னி: தடைப்பட்ட காரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
துலாம்: பொருளாதார நிலை உயரும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகத் தொடங்கும். வாழ்க்கைத்துணை வழி உறவினர்களால் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
விருச்சிகம் (சந்திராஷ்டமம்): இன்று மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது. அமைதி காக்கவும்.
தனுசு: பழைய கடன் பாக்கிகள் வசூலாகும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். எதிலும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை சிந்தித்துச் செயல்படுங்கள்.
மகரம்: தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள். கொடுத்த கடன் திரும்ப வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
கும்பம்: உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் பற்றிய தகவல்கள் வரலாம். கணவன்-மனைவி இடையே அன்பு பெருகும்.
மீனம்: மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். சொத்துக்கள் வாங்கும் அல்லது விற்கும் முயற்சி வெற்றியைத் தரும். ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்வது மன அமைதியைத் தரும்.