English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்

இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 18 புதன்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 18 புதன்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /12

மேஷம்: தொட்ட காரியங்கள் துலங்கும் நாள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.  

2 /12

ரிஷபம்: புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சி நிலவும். உணவு விஷயத்தில் மட்டும் சற்று கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது நல்லது.  

3 /12

மிதுனம்: நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். காரியங்களில் வேகம் காட்டுவீர்கள். சகோதர வகையில் இருந்து வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி ஒற்றுமை கூடும்.  

4 /12

கடகம்: திட்டமிடாத செலவுகள் வந்து சேரலாம். சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. பொறுமை அவசியம்.  

5 /12

சிம்மம்: அரசு வழியில் ஆதாயம் உண்டு. மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் அமோகமாக இருக்கும். உற்சாகமான நாள்.  

6 /12

கன்னி: தடைப்பட்ட காரியங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.  

7 /12

துலாம்: பொருளாதார நிலை உயரும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகத் தொடங்கும். வாழ்க்கைத்துணை வழி உறவினர்களால் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.  

8 /12

விருச்சிகம் (சந்திராஷ்டமம்): இன்று மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது. அமைதி காக்கவும்.  

9 /12

தனுசு: பழைய கடன் பாக்கிகள் வசூலாகும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். எதிலும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை சிந்தித்துச் செயல்படுங்கள்.  

10 /12

மகரம்: தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள். கொடுத்த கடன் திரும்ப வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.  

11 /12

கும்பம்: உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் பற்றிய தகவல்கள் வரலாம். கணவன்-மனைவி இடையே அன்பு பெருகும்.  

12 /12

மீனம்: மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். சொத்துக்கள் வாங்கும் அல்லது விற்கும் முயற்சி வெற்றியைத் தரும். ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்வது மன அமைதியைத் தரும்.  

Daily horoscope Today Rasipalan February 18 Horoscope 2026 Daily Astrology Tamil Mesham to Meenam Rasi Palan

Next Gallery

டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்