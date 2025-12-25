வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சினிமா உலகில் படப்பிடிப்புகளைத் தாண்டி, ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படுவது தங்களுக்குப் பிடித்த நட்சத்திரங்களின் திருமணச் செய்திகள்தான். அந்த வகையில், 2025-ஆம் ஆண்டு பல முன்னணி நட்சத்திரங்களின் வாழ்வில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டில் இல்லற வாழ்வில் இணைந்த சில முக்கிய திரை நட்சத்திரங்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்:
சமந்தா: பிரபல நடிகை சமந்தா, பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிதிமொருவைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். இவர்களது திருமணம் 2025 டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி அன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோக மையத்தின் லிங்கபைரவி கோவிலில் நடைபெற்றது.
கிஷன் தாஸ்: முதல் நீ முடிவும் நீ புகழ் கிஷன் தாஸ் மற்றும் சுசித்ரா குமார் தம்பதிக்கு 2025 தொடக்கத்தில் கோலாகலமாகத் திருமணம் நடைபெற்றது.
அபிநயா: நாடோடிகள் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமான நடிகை அபிநயா, வேகேசன கார்த்திக் என்பவரை நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்த நிலையில், இவர்களது திருமணம் 2025 ஏப்ரல் மாதம் 16-ஆம் தேதி இனிதே நடைபெற்றது.
தொகுப்பாளினி பிரியங்கா: பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சித் தொகுப்பாளினி பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, கடந்த 2016-ம் ஆண்டு பிரவீன் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். சில காரணங்களால் இருவரும் 2022-ம் ஆண்டு பிரிந்த நிலையில், 2025ம் ஆண்டில் பிரியங்கா வசி என்பவரை இரண்டாவதாகத் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
பாவனி - அமீர்: பிக்பாஸ் புகழ் பாவனி ரெட்டி, தனது சக போட்டியாளரான அமீரை நீண்ட நாட்களாகக் காதலித்து வந்த நிலையில், இவர்களது திருமணம் 2025 ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி இனிதே நடைபெற்றது.
சாக்ஷி அகர்வால்: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான நடிகை சாக்ஷி அகர்வால், தனது 34-வது வயதில் காதலர் நவ்நீத் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
சம்யுக்தா: பிக்பாஸ் பிரபலம் மற்றும் நடிகை சம்யுக்தா, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீகாந்தின் மகன் அனிருத்தாவை நவம்பர் 27, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.
ஸ்ரீராம்: நடிகர் ஸ்ரீராம் தனது நீண்ட நாள் காதலியான நிகில் பிரியாவை கடந்த ஜூன் மாதம் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.
பார்வதி நாயர்: கடந்த பிப்ரவரி 10, 2025 நடிகை பார்வதி நாயர், தொழில் அதிபரான ஆஷ்ரித் என்பவரைத் திருமணம் செய்தார்.