அஞ்சான் to கூலி! ஓவர் சீன் போட்டு..உதை வாங்கிய 7 படங்கள்!

Tamil Films Trolled After Release : சில படங்கள், ரிலீஸிற்கு முன்பு பெரிய ஹைப்பை கொடுத்திருக்கும். ஆனால், வெளிவந்த பின்பு இவை அந்த அளவிற்கு பெரிய ஹிட் ஆகாமல் போனது. அதோடு சேர்த்து, இணையத்தில் பெரிய அளவில் ட்ரோலும் ஆனது. அது என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா?
2014ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், அஞ்சான். சூர்யா நடிப்பில் உருவான இந்த படத்தை, லிங்குசாமி இயக்கியிருந்தார். வெளிநாட்டில் இருந்து ஹேர்ஸ்டைலிஸ்ட், பலவித சண்டை காட்சிகள் என்று ஆஹா ஓஹோ என்று ப்ரமோஷன் செய்யப்பட்டது. ஆனால் படம் வெளியான பின்பு, கதை பலவீனமாக இருப்பதாக கூறி, ட்ரோல் செய்யப்பட்டது.
விஜய் ரசிகர்களுக்கு எப்போதும் மனதில் ஒரு கேள்வி உண்டு. “அவர் ஏன் புலி படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார்?” என்பதுதான் அந்த கேள்வி. இந்த படத்தில் ஸ்ரீதேவி, சுதீப், ஹன்சிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், வெளியான பிறகு அதிகமாக இணையத்தில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டது.
அஜித் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான படம், விவேகம். இந்த படத்தை சிறுத்தை சிவா இயக்கியிருந்தார். படத்தில் ட்ரைலர் மாஸாக இருந்ததால், படத்தை அனைவரும் பெரிதாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். ஆனால், ரிலீஸிற்கு பின்பு படத்தின் டைலாக்குகளும் பாடல்களும் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்யப்பட்டது.
“திரை தீப்பிடிக்கும்..” என்கிற வசனத்துடன் 2022ல் வெளியான படம், பீஸ்ட். டிரைலர், டீசர் அனைத்தும் ரசிகர்களை உசுப்பி விட, படமும் நன்றாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இதில் இருந்த சில லாஜிக் ஓட்டைகள் காரணமாக படம் சொதப்பியது. இதனால் ரசிகர்களாலும் அதிகமாக ட்ரோல் செய்யப்பட்டது. இருப்பினும் படம் நல்ல வசூலையே கொடுத்தது.
28 வருடங்கள் கழித்து, இந்தியன் படத்தின் 2ஆம் பாகம் கடந்த ஆண்டு வெளியானது. கமல்ஹாசன், இத்தனை வயதான கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்த அவர் எப்படி பறந்து பறந்து சண்டை போடுகிறார் என்பது பெரிய கேள்வியாக இருந்தது. “சித்ரா அரவிந்தன் சோசியல் மீடியா” எனும் டைலாக் பெரிய ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆனது.
2 வருடங்களாக எடுக்கப்பட்ட படம், கங்குவா. இந்த படத்தையும் சிறுத்தை சிவாதான் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் பாபி டியோல், கார்த்தி என்று பலர் நடித்திருந்தும் பெரிய தோல்வி அடைந்தது. அது மட்டுமன்றி, சத்தம் அதிகமாக இருந்ததால் ட்ரோலும் செய்யப்பட்டது.
மணிரத்னம்-கமல் கூட்டணியில் நாயகன் படத்திற்கு பிறகு உருவான படம், தக் லைஃப். என்னென்னவோ எதிர்பார்த்து படத்திற்கு போனவர்கள் பெரிதாக ஏமாந்து திரும்பினார்கள். இந்த படமும் ஆன்லைனில் ஹெவியாக ட்ரோல் செய்யப்பட்டது.
சமீபத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் இருந்த லாஜிக் ஓட்டைகளை, நெடிசன்கள் வைத்து செய்து வருகின்றனர்.