2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..

Tamil Heroes Who Disappointed Fans In 2025 : டாப் ஹீரோக்கள் சிலர், இந்த 2025ஆம் ஆண்டில் ரசிகர்களை பெரிதாக ஏமாற்றியிருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா? முழு விவரம், இதோ!
Tamil Heroes Who Disappointed Fans In 2025 : இந்த ஆண்டில், பல ஹீரோக்களின் படங்கள் வெளியாகிய வண்ணம் இருந்தன. இதில் சில எதிர்பாராத படங்கள் வெற்றியையும், ரொம்ப எதிர்பார்த்த படங்கள் தோல்வியையும் சந்தித்தது. அப்படி தோல்வியை சந்தித்த படங்கள் பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களாகத்தான் இருந்தன. அந்த வகையில், ரசிகர்களை எந்தெந்த ஹீரோக்கள் இந்த வருடத்தில் ஏமாற்றினர் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
2025ஆம் ஆண்டில், ரொம்ப எதிர்பார்த்த சில ஹீரோவின் படங்கள் பெருந்தோல்வி அடைந்தன. இந்த தோல்விக்கான காரணமாக அப்படத்தின் மீதுள்ள எதிர்ப்பார்ப்பை கூறலாம். ஆனால் அதையும் தாண்டி, படத்தின் கதை ரசிகர்களுக்கு ஒப்பாததாலும் சில படங்கள் தோல்வியடைந்தன. அப்படிப்பட்ட தோல்வி படங்களில் பெரிய ஹீரோக்கள் நடித்திருந்தனர். இதோ அந்த ஹீரோக்களின் முழு லிஸ்ட்.
இந்த லிஸ்டில் முதலில் இருக்கும் அஜித்தை பார்த்து உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில், இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியான விடாமுயற்சி படம்தான், அஜித்திற்கு மிகப்பெரிய தோல்வி படமாக அமைந்தது. பெரிய பட்ஜெட்டில், மகிழ் திருமேனியால் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற்று பாக்ஸ் ஆபிஸில் சறுக்கியது. ஆனால் இந்த படத்திலிருந்து எழுந்து வந்து, குட் பேட் அக்லி மூலம் கம் பேக் கொடுத்தார் அஜித்.
எப்போதுமே ரசிகர்களை ஏமாற்றாத ஒரே ஹீரோவாக இருந்தவர், விக்ரம். ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளில் வெளியான அவரது படங்கள், அவரது ரசிகர்களின் ரசனைக்கு ஏதுவாக இல்லை. இந்த ஆண்டில், விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான வீர தீர சூரன் பாகம் 2 திரைப்படம் பெரும் வெற்றியை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ரிலீஸின் முதல் நாளே ஓடிடி ரைட்ஸ் பிரச்சனைகளை சந்தித்தது. இதனால், படம் வசூலில் சறுக்கியது. இதைத்தொடர்ந்து, விக்ரம் இயக்குநர் பிரேம் குமாரின் இயக்கத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் கைவிடப்பட்டுள்ளது.
மே மாதம், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான ‘ரெட்ரோ’ படம் சூர்யாவிற்கு நல்ல கம்-பேக் படமாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த எதிர்பார்ப்பில் மன்னை வாரி போடும் வகையில் விமர்சனங்கள் பல ஆரம்பத்திலேயே வெளியாகின. இந்த படத்தை கலை நேர்த்தி, ஒளிப்பதிவு என சில விஷயங்கள் பாராட்டை பெற்றாலும், சூர்யா ரசிகர்களுக்கு இது ஏமாற்றத்தையே தந்தது. கங்குவா படத்தால் தோய்வுற்ற சூர்யாவை இந்த படம் கொஞ்சம் கூட கைக்கொடுத்து தூக்கிவிடவில்லை என்பது அவரது ரசிகர்களின் கவலையாக இருந்தது.
தமிழ் மட்டுமல்லாது இந்தி, தெலுங்கு என பல மொழிகளில் நடித்து, பான் இந்திய நட்சத்திரமாக மாறி இருக்கிறார் தனுஷ். இவரது குபேரா திரைப்படம் தெலுங்கில் வெற்றி பெற்றாலும் தமிழ் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. அதைத்தாண்டி, இவர் இயக்கத்தில் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியான ‘நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம்’ திரைப்படமும் தோல்வியை தழுவியது.
2025ன் பாக்ஸ் ஆபிஸ் பாம் என்றே தக் லைஃப் படத்தை பலரும் கூறுகின்றனர். இந்த படத்தை பார்க்க பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்று படக்குழு ப்ரமோஷன் பணிகளில் ஈடுபட்டது. ஆனால், இறுதியில் படம் வெளியாகி ரசிகர்களை பெறும் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கியது. இந்த படத்திற்கு சினிமா விமர்சகர்களுமே கூட, டீசண்டான விமர்சனத்தை கொடுக்கவில்லை. இதில் நடித்த கமல் - சிம்பு இருவருமே தங்கள் ரசிகர்களை ஏமாற்றியதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான கூலி படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார். இப்படம் வரும் போது ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல, லோகேஷ் கனகராஜின் ரசிகர்களும் எதிர்பார்ப்பை பெரிதாக வைத்திருந்தனர். கடைசியில் அனைத்தும் புஸ்வானம் ஆகி போனது. கடைசியில் இந்த படத்திலிருந்து தேரிய ஓரிரண்டு மீம் டெம்ப்ளேட்டுகளை வைத்து ரசிகர்கள் இணையத்தில் தலைவரையே கலாய்த்து வருகின்றனர்.