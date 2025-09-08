படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!

Heroes Who Transformed For Movie: சில ஹீரோக்கள் படத்துக்காக உயிரை கொடுத்து உழைக்கிறார்கள் தெரியுமா? ஒரு கதாபாத்திரத்திற்காக எடை குறைத்து, உடல் அமைப்பையே முழுமையாக மாற்றிய தமிழ் சினிமா ஹீரோக்கள் யார் தெரியுமா?
Heroes Who Transformed For Movie: தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோக்கள் கதாபாத்திரத்திற்காக எடையையும், லுக்கையும் மாற்றுவது சாதாரண விஷயமே இல்லை. ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்திய அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்கள் நிச்சயம் உங்களை அதிரவைக்கும்!
விக்ரம்: “ஐ” படத்திற்காக 20 கிலோக்கும் மேல் எடை குறைத்து, முழு உடல் அமைப்பை மாற்றினார். தமிழ் சினிமாவில் ‘கேமலியன்’ என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு, ஒவ்வொரு படத்திற்கும் வேறுபட்ட லுக் கொண்டார்.
சூர்யா: “வாரணம் ஆயிரம்” படத்தில் இளைஞன் முதல் வயதானவரை வரை ஒரே படத்தில் நடித்தார். எடை குறைப்பு, உடல் கட்டமைப்பு மாற்றம், தாடி-மீசை ஸ்டைல்ஸ் என பல்வேறு பரிமாணங்களில் மக்களை கவர்ந்தார்.
ஆர்யா: “சர்பட்டா பரம்பரை” படத்திற்காக கடுமையான ஜிம்மிங் செய்து குத்துச்சண்டை வீரர் உடலை உருவாக்கினார். ரியலிஸ்டிக் உடல் அமைப்பு, பாடுபட்டு எடை குறைப்பு என ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார்.
அஜித்: “வலிமை” மற்றும் “விவேகம்” படங்களுக்காக கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்தார். வயதைக் கவனிக்காமல், தன்னை ஸ்லிம் மற்றும் ஃபிட் ஆக மாற்றிக் கொண்டார். ஒவ்வொரு படத்திலும் லுக்கில் வித்தியாசம் காட்டினார்.
கார்த்தி: “மெட்ராஸ்” மற்றும் “கைதி” படங்களில், கேரக்டருக்கேற்ற உடல் அமைப்பை மாற்றினார். அசல் மாதிரி லுக் கொண்டு, எடை குறைத்து, ரியலிஸ்டிக் நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார்.
ரவி மோஹன்: “பொன்னியின் செல்வன்” மற்றும் “பூலோகம்”போன்ற படத்தில் வீரன், பாக்ஸர் தோற்றம் பெறக் கடுமையான உடற்பயிற்சிகளுடன் எடை கட்டுப்பாட்டில் வைத்தார். டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மூலம் கவர்ந்தார்.
விக்ரம் பிரபு: “பொன்னின் செல்வன்” படங்களுக்காக உடல் மாற்றத்தில் ஈடுபட்டார். ஸ்லிம், ரஃப், வாரியர் தோற்றம் என கதாபாத்திரத்திற்கேற்ற லுக்கில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.