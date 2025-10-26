English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இந்த ஆண்டில் ரூ. 100 கோடி வசூலை தாண்டிய தமிழ் படங்கள் என்னென்ன?

இந்த ஆண்டில் ரூ. 100 கோடி வசூலை தாண்டிய தமிழ் படங்கள் என்னென்ன?

100 Crores Crossed Movies 2025: இந்த ஆண்டில் ரூ. 100 கோடி வசூலை கடந்த தமிழ் படங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

100 Crores Crossed Movies 2025: 2025ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதில் இருந்து நூற்றுக்கும் அதிகமான தமிழ் படங்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதில் சில படங்களே ரூ. 100 கோடியை தாண்டி வசூல் செய்துள்ளன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /8

2 /8

விடாமுயற்சி: கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் விடாமுயற்சி. அஜித்குமார், அர்ஜுன் த்ரிஷா உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்த இப்படம் சுமாரான விமர்சனத்தை பெற்றாலும் வர்த்தக ரீதியாக ரூ. 130 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. 

3 /8

டிராகன்: பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் பிப்ரவரி மாதம் வெளியான திரைப்படம் டிராகன். இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று ஹிட்டானது. 35 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டியில் உருவான இப்படம் சுமார் ரூ. 150 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. 

4 /8

குட் பேட் அக்லி: இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித்குமார் நடிப்பில் உருவான குட் பேட் அக்லி கடந்த ஏப்ரம் மாதம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் தியேட்டரில் வெளியானது. இப்படம் அஜித்குமார் ரசிகர்களை கவர்ந்தது சுமார் 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்தது. 

5 /8

குபேரா: கடந்த ஜூன் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் குபேரா. தனுஷ், நாகர்ஜுனா, ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த இப்படம் சுமார் 130 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. 

6 /8

கூலி: இந்த ஆண்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திரைப்படம் கூலி,. ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, ஸ்ரூதி ஹாசன் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்த இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இப்படம் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது. 

7 /8

மதராஸி: ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த மதராஸி திரைப்படம் கடந்த மாதம் வெளியான ஹிட்டானது. இப்படம் 180 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. 

8 /8

டியூட்: பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் உருவான டியூட் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களை இப்படம் பெற்றாலும், இதுவரை ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.    

Tamil Movies box office hit movies 100 crores crossed movies dude collection

Next Gallery

இந்த ராசிகளுக்கு புத்தாண்டு 2026 திருப்புமுனை! திடீர் பணவரவு, ஜாக்பாட் அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்!