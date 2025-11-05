செம பிளாப்பான படங்கள்.. ரெம்ப எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு.. இத்தனை விஜய் படங்களா?

Tamil Flopped Movies: தமிழ் திரையுலகில் பல திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுடன் வெளியாகி படுதோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. அப்படி பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இறங்கி பிளாப்பான படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
பாபா: இந்த லிஸ்ட்டில் முதல் படமாக ரஜினிகாந்த்தின் பாபா படம் உள்ளது. பொதுவாக ரஜினி படம் என்றாலே எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அந்த வகையில், 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான பாபா படத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், படுதோல்வியை சந்தித்தது.
ஆளவந்தான், இந்தியன் 2 மற்றும் தக் லைஃப்: இந்த லிஸ்ட்டில் மூன்று கமல்ஹாசன் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 2001ஆம் ஆண்டு வெளியான ஆளவந்தான், கடந்த ஆண்டு வெளியான இந்தியன் 2 மற்றும் இந்த ஆண்டில் வெளியான தக் லைஃப் ஆகும். இப்படங்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், படுதோல்வியை சந்தித்தது.
விவேகம் மற்றும் அசல்: இந்த லிஸ்ட்டில் இரண்டு அஜித் குமார் படங்கள் உள்ளன. 2010ஆம் ஆண்டு வெளியான அசல் மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான விவேகம் படம் ஆகும். இப்படங்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தன. ஆனால் தோல்விகளை சந்தித்தது. குறிப்பாக அசல் திரைப்படம் படுதோல்வியை அடைந்தது.
சுறா, புலி மற்றும் பீஸ்ட்: மூன்று விஜய் படங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன. 2010ஆம் ஆண்டு வெளியான சுறா, 2015ல் வெளியான புலி மற்றும் 2022ல் வெளியான பீஸ்ட் படம் ஆகும். இப்படங்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான நிலையில், மிகப்பெரிய பிளாப் ஆனது.
மாற்றான் மற்றும் அஞ்சான்: நடிகர் சூரியாவின் மாற்றான் மற்றும் அஞ்சான் படங்கள் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியாகி பிளாப் ஆனது. இப்படங்கள் முறையே 2012 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டில் வெளியானது.
காஷ்மோரா: நடிகர் கார்த்தி கார்த்தி காஷ்மோரா படத்தில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்ததாலும் படத்தில் நயன்தாரா, ஸ்ரீ திவ்யா, விவேக் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்ததாலும் இப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் படுதோல்வியை சந்தித்தது.
சீமராஜா: நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சீமாராஜா படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. சமந்தா, கீர்த்தி சுரேஷ், சிம்ரன், சூரி உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்த இப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது.