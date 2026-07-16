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தமிழகத்தில் கலர் அப்பளம் விற்பனைக்கு தடை.. ஏன் தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:45 PM IST

Colour Papad Ban: தமிழ்நாட்டில் கலர் அப்பளம் விற்பனைக்கு தடை விதித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. செயற்கை நிறமூட்டிகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் கலர் அப்பளம் உயிருக்கு ஆபத்தானவை என உணவு பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

 

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சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கலர் அப்பளத்தை விரும்பி சாப்பிட்டு வருகின்றனர். பச்சை, ஆரஞ்ச், மஞ்சள் உள்ளிட்ட பல நிறங்களில் அப்பளம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  பல வடிவங்களிலும் அப்பளம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இதனை சில்லறை கடைகள் முதல் அனைத்து இடங்களிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

 

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இந்த நிலையில், கலர் அப்பளம் விற்பனை அதிரடியாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. செயற்கை நிறமூட்டிகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் கலர் அப்பளம் உயிருக்கு ஆபத்தானவை என உணவு பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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கலர் அப்பளம் சாப்பிடுவது செரிமானப் பிரச்னைக்ள, சிறுநீரகப் பாதிப்பு, புற்றுநோய் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதனால், சிறார்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கலர் அப்பளம் சாப்பிட கூடாது என உணவு பாதுகாப்புத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

 

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மேலும், கலர் அப்பளம் சாப்பிடுவதால் குழந்தைகளுக்கு கவனச் சிதறல், அலர்ஜி ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறியுள்ளது. அதே நேரம் உளுந்து, அரிசி போன்றவற்றில் தயாரிக்கப்படும் நிறமற்ற அப்பளங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

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எனவே, குழந்தைகள் கலர் அப்பளத்தை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க,  தமிழகத்தில் கலர் அப்பளம் விற்பனை செய்ய மொத்தமாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
TN Govt
Colour Papad

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