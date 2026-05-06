தள்ளிப்போகும் +2 தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான அதிரடி தகவல்.. ரிசல்ட் எப்போது?

TN 12th Board Exam Result Update: தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மே 8ஆம் தேதி 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது தள்ளிப்போகலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
TN 12th Board Exam Result Update: புதிய அரசு அமைந்ததும், உரிய ஒப்புதல் பெற்று 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதனால், மே 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு தான், 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் செயல்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது பள்ளி மாணவர்கள் கோடை விடுமுறையில் இருக்கின்றனர். மாணவர்களுக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே அறிவித்தது.
அதே நேரத்தில், பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தற்போது தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர். தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 8 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இந்தாண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், முன்கூட்டியே 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்றது. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 26ஆம் தேதி முடிவடைந்ததை அடுத்து, விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளும் நடந்து முடிந்துள்ளது. இதனை அடுத்து, தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கான பணிகளை தேர்வுத்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்து இருந்தது. ஆனால், 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், 12ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மதிப்பீடு முடிக்கப்பட்டு, மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.
தற்போது தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதால், தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட அரசின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும். இதனால், திட்டமிட்டப்படி மே 8ஆம் தேதி 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட முடியாது. புதிய அரசு அமைந்ததும், உரிய ஒப்புதல் பெற்று தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனக் கூறினார்.
இதனால், மே 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் குறித்த தேதியை பள்ளிக்கல்வித்துறை இந்த வாரத்தில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். முகப்பு பக்கத்தில் TN HSC Resut 2026 என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, மாணவர்கள் தங்களது பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் திரையில் தோன்றும். இதனை அடுத்து, download என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.