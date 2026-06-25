/School Holidays: குஷியில் மாணவர்கள்.. 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

TN School Holidays Latest: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 26) முதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
2026-27ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. கோடை விடுமுறை முடிந்து, ஜூன் 4ஆம் தேதி தான் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. பொதுவாகவே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் அரசு விடுமுறை என்பது குறைவாக தான் இருக்கும். இந்த இரண்டு மாதங்களில் மாணவர்களுக்கு பெரிய அளவில் விடுமுறை என்பது இருக்காது.
இப்படி இருக்கையில், ஜூன் மாதத்தில் வார இறுதியுடன் இணைந்து அரசு விடுமுறை வருகிறது. இதனால், தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் பள்ளிகள், அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது. அதாவது, ஜூன் 26ஆம் தேதியான நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு, அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது.
ஜூன் 26ஆம் தேதியான (நாளை) வெள்ளிக்கிழமை மொஹரம் பண்டிகை முன்னிட்டு, அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, ஜூன் 27ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை), ஜூன் 28ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுகிழமை) என மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது. இதனால், அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள், வங்கி ஊழியர்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோடை விடுமுறை முடிந்து, கல்வியாண்டு தொடக்கத்தில் மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைப்பது மாணவர்களூக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், சமீபத்தில் தான், 2026-27ஆம் கல்வியாண்டுக்கான நாட்காட்டியை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், மொத்த வேலை நாட்கள் 210 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 22 நாட்கள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக உள்ளன. மேலும், ஜூன் முதல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் வரை அனைத்து சனி, ஞாயிறுக்கிழமைகள் விடுமுறை நாட்களாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.