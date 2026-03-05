மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?

Southern Tamil Nadu Weather Updates: சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளைய (மார்ச் 6) வானிலை அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.
Southern Tamil Nadu Weather Updates March 6: தென்மாவட்டங்களில் இன்றும் அடுத்த சில நாள்களும் வானிலை எப்படி இருக்கும், மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை இங்கு காணலாம்.
சிவகங்கை: நாளை (மார்ச் 6) பெருமளவு வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 37 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 25 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
மதுரை: நாளை (மார்ச் 6) பெருமளவு வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 37 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
விருதுநகர்: நாளை (மார்ச் 6) அதிகளவு வெயில் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 38 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
ராமநாதபுரம்: நாளை (மார்ச் 6) ஓரளவு வெயில் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 27 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
தூத்துக்குடி: நாளை (மார்ச் 6) ஓரளவு வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 35 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
திருநெல்வேலி: நாளை (மார்ச் 6) வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 39 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 22 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
தென்காசி: நாளை (மார்ச் 6) வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும், மாலையில் மழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 39 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 23 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.
கன்னியாகுமரி: நாளை (மார்ச் 6) ஓரளவு வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக 33 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 20 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும்.