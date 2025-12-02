ஆவின் நெய் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?

Aavin Ghee Price Hike: ஆவின் நெய் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதேபோல, ஆவின் பன்னீர் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Aavin News: 2025 செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆவின் நிறுவனம் அறிவித்த பண்டிகை கால தள்ளுபடியை திரும்ப பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக அரசின் பால்வளத்துறையின் கீழ் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆவின் நிறுவனம் தினசரி பல்வேறு வகையான பால் பாக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்து வருகிறது. மேலும், நெய், பன்னீர், தயிர் போன்றவற்றை ஆவின் நிறுவனம் விற்பனை செய்து வருகிறது. குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்வதால், மக்கள் ஆவின் பால், தயிர் போன்றவற்றை வாங்கி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், ஆவின் நெய், பன்னீர் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, 2025 செப்டம்பர் மாதம் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு, ஆவின் நிறுவனம் நெய் விலையை குறைத்து இருந்தது.
தள்ளுபடி விலையை ஆவின் நிறுவனம் அறிவித்து இருந்தது. இந்த நிலையில் பண்டிகை காலம் முடிந்ததும், அந்த தள்ளுபடியை ஆவின் நிறுவனம் நீக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து, நெய், பன்னீர் விலையை ஆவின் நிறுவனம் அதிரடியாக உயர்த்தியிருக்கிறது. இதனால், ஒரு கிலோ நெய்யின் விலை இப்போது ரூ.700 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, ஆவின் நிறுவனம் அதன் தயாரிப்பான நெய் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.40, அரை லிட்டருக்கு ரூ.20, 5 கிலோவுக்கு ரூ.350, 15 கிலோவுக்கு ரூ.1155 நேற்று முதல் உயர்த்தியுள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. அதேபோல, ஆவின் நிறுவனம் பன்னீர் விலையையும் உயர்த்தியுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நெய், பன்னீருக்கு வழங்கப்பட்ட தள்ளுபடியை ஆவின் நிறுவனம் நிறுத்தி, விலை உயர்வை அமல்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இதற்கு பதில் அளித்த பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், "உலகிலேயே மிக குறைந்த விலையில் பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் விற்க்கும் நிறுவனம் ஆவின் என்பது பாஜகவினருக்கு தெரியுமா? ஆவின் லாபம் ஈட்டினால் அது பெருமுதலாளிகளுக்கு செல்லாது, மாறாக வறுமையில் வாழும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு ஊக்க தொகை மற்றும் போனஸாக திரும்ப செல்லும்.
பால் உற்பத்தி செலவு பாஜக அரசின் GST வரியால் உயர்ந்துள்ள நிலையில் விவசாயிகளின் வலி தெரியாமல் பேசுவது பாஜகவினரின் கார்பரேட் மனநிலையை காட்டுகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு முதல் முறையாக லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.3 ஊக்கத்தொகை கொடுத்து பேருதவி புரிந்துள்ளார்” எனக் கூறியுள்ளார்.