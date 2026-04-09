45 நாள்கள் சம்மர் லீவ்... பள்ளிகள் திறப்பு தேதி எப்போது? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

TN School Reopening Date: தமிழ்நாட்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு வரும் ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை தொடங்கும் நிலையில், 45 நாள்களுக்கு பின் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகள் திறப்பு தேதி குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 27ஆம் தேதியில் இருந்தும், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியில் இருந்தும் விடுமுறை தொடங்கிவிட்டது. 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதியும் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் 12ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்தவு (TN HSC Public Exam) மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. 10 வகுப்பு பொதுத்தேர்வு (TN SSLC Public Exam) மார்ச் 11ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத மொத்தம் 7,99,692 பேர் விண்ணப்பத்திருந்தனர். 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 8,96,550 பேர் விண்ணப்பத்திருந்தனர். இந்தச் சூழலில், 12ஆம் வகுப்பு மற்றும் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்பட்டது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி அன்றும், 10ஆம் வகுபபு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதி அன்றும் வெளியிடப்படலாம். மே 4ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இருக்கும் சூழலில், தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தொடங்கிய முழு ஆண்டுத் தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரையிலும்; 6ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தொடங்கிய தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தற்போது வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்துவிட்ட சூழலில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரும் ஏப்ரல் 17ஆம் தேதியில் இருந்து கோடை விடுமுறை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கிவிடும். ஆனால், வரும் ஏப்ரல் 25ஆம் தேதிவரை ஆசிரியர்கள் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சூழலில், தமிழ்நாட்டில் எப்போது பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்ற கேள்வி அனைவரிடமும் இருந்தது. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு கோடை விடுமுறை என்பதால் பெற்றோர் பலரும் இந்த விடுமுறை நாள்களில் சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிடுவார்கள். அப்படி செல்பவர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தற்போதே பள்ளிகள் திறப்பு தேதி தெரிந்துவிட்டால் அதற்கு முன்னரே பேருந்து, ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்துவிடுவார்கள்.
இந்நிலையில், 2026-27 கல்வியாண்டில் அனைத்து பள்ளிகளும் வரும் ஜூன் 1ஆம் தேதி (திங்கள்) முதல் திறக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அதாவது, 4ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும். 1ஆம் வகுப்பு முதல் 3ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி (வியாழன்) வகுப்புகள் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.