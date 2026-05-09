தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

தமிழகத்தில் ஒரு சட்டமன்றத் தேர்தலை நடத்த ஆகும் செலவுகள் மற்றும் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் 2026ம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலை முழுமையாக நடத்தி முடிக்க, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 1,302 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் சுமார் 3 லட்சத்து 45 ஆயிரம் அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு என அவர்களின் ஊதியத்திற்காக மட்டும் சுமார் ரூ. 100 கோடி செலவிடப்படுகிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஒரு வேட்பாளர் தனது தொகுதியில் அதிகபட்சமாக ரூ. 40 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் கறாரான வரம்பை நிர்ணயித்தது.
வாக்குச்சாவடிகள் அமைத்தல், EVM மற்றும் VVPAT இயந்திரங்கள் பராமரிப்பு, போலீஸ் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புப் படைகளுக்கான செலவுகள், கண்காணிப்பு குழுக்களுக்கான செலவுகள் அனைத்தும் இந்த ரூ. 1,302 கோடி நிதியிலிருந்தே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு ரூ. 795 கோடியும், 2024 நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலுக்கு ரூ. 1,009 கோடியும் செலவிடப்பட்ட நிலையில், இந்த 2026 தேர்தலில்தான் செலவுத் தொகை ரூ. 1,300 கோடியை கடந்துள்ளது.
இந்த ரூ. 1,302 கோடி என்பது அரசாங்கமும் தேர்தல் ஆணையமும் அதிகாரப்பூர்வமாக செய்யும் செலவு மட்டுமே. அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் மேற்கொள்ளும் செலவுகளையும் சேர்த்தால், ஒரு சட்டமன்றத் தேர்தலின் ஒட்டுமொத்த செலவு பல ஆயிரம் கோடிகளை தாண்டும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது.