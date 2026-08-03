/தமிழக அமைச்சரவையில் மேஜர் மாற்றம்.. 4 அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்பு? வெளியான பரபரப்பு தகவல்

TN Cabinet Reshuffle Latest: தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு பிறகு, தமிழக அமைச்சரவையில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக, 4 அமைச்சர்களின் பதவி பறிபோகலாம் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.
தமிழக அமைச்சரவையில் சில மாற்றங்கள் விரைவில் நடக்க உள்ளதா தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில், செப்டம்பர் மாதத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவடைய உள்ளது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிந்த பிறகு, அமைச்சரவையில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. குறைவான செயல்திறன், சர்ச்சையில் சிக்கியது போன்ற காரணங்களால் அதிரடி மாற்றங்கள் நடக்க உள்ளது.
வெளியான தகவலின்படி, 4 அமைச்சர்கள் பதவி பறிக்கப்படுவதாகவும், 3 அமைச்சர்களுக்கு இலாகா மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், மூன்று பேரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற முனைப்பு காட்டி வருவதாகவும் தெரிகிறது. எனவே, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு பிறகு, தமிழக அமைச்சரவையில் முதல்வர் விஜய் பெரிய மாற்றங்களை செய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெளியான தகவலின்படி, போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், சமுக நலன் மற்றும மகளிர் நலன் மேம்பாட்டு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, மனிதவள மேலாண்மை அமைச்சர் சரத்குமார் ஆகியோர் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த உயர்க்கல்வி துறை அமைச்சராக விஸ்வநாதன் பதவி பறிபோகலாம் என கூறப்படுகிறது.
பதவி பறிப்புக்கு மத்தியில் சில அமைச்சர்களின் இலாகாவும் மாற்றப்பட உள்ளது. அதன்படி, தொழில்துறை அமைச்சரான கீர்த்தனா, கால்நடை துறை அமைச்சரான கமலி, சுற்றுலா துறை அமைச்சரான ராஜேஷ் குமார் (காங்கிரஸ்) ஆகியோரின் இலாகா மாறும் என எதர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் வன்னி அரசு (விசிக) வலுவான இலாகாவை எதிர்பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. ராஜேஷ் குமாரும் சுற்றுலா துறையை விட கூடுதல் முக்கியத்தும் பெறும் துறை ஒதுக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதோடு, இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு, அமைச்சரவையில் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் மரகம் குமரவேல் ஆகியோருக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு, அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருப்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.