11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடத்தப்பட்டு வந்த பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்வதாக அரசாணை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு
Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அரசாணையில் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறை நடப்பாண்டே ரத்து செய்யப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம்.
தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வியில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக, "தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விக் கொள்கை 2025" என்ற புதிய திட்டம் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அரசாணையின்படி, மாணவர்களின் சுமையைக் குறைக்கும் மற்றும் அவர்கள் மேல்நிலைக் கல்விக்குத் தயாராவதைத் தீவிரப்படுத்தும் முக்கிய மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, புதிய கல்விக் கொள்கை 2025-ன் கீழ், இனிமேல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு (12-ம் வகுப்பு) பொதுத் தேர்வுகள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-2026 கல்வியாண்டு முதல், மேல்நிலைப் முதலாம் ஆண்டுக்கான பொதுத் தேர்வு இனிமேல் தனியாக நடத்தப்படாது.மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டின் பொதுத் தேர்வில் மட்டுமே மொத்த மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்படும்.
11-ம் வகுப்பில் மாணவர்கள் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இனிமேல் பொதுப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாது; ஆனால், அம்மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் ஆகும்.
2017-2018 கல்வியாண்டு முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, 11-ம் வகுப்பு மதிப்பெண்களை பொதுப் பட்டியலில் சேர்க்கும் முறை, இந்த புதிய அரசாணையின் மூலம் நீக்கப்பட்டுவிட்டது.
இதுவரை 11-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுடன் சேர்த்து ஐந்து துணைத் தேர்வுகள் எழுத வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 2030-ம் ஆண்டுக்கு மேல் இந்த துணைத் தேர்வுகள் நீக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அரசாணை கொண்டு வரப்பட்டதன் அடிப்படை நோக்கம் குறித்து தமிழக அரசு ஏற்கனவே தனது கல்விக் கொள்கை அறிவிப்புகளில் விளக்கியுள்ளது. 11-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மதிப்பெண்களை 12-ம் வகுப்புடன் சேர்த்து கணக்கிடும்போது, மாணவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து அதிக மன அழுத்தத்தில் இருந்தனர். இந்தப் புதிய முறை, மாணவர்களின் 'தேர்வுச் சுமையைக் குறைக்கும்' வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேல்நிலைப் முதலாம் ஆண்டுப் பாடத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறைத்துவிடாமல், 11-ம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதை மட்டும் கட்டாயப்படுத்துவதன் மூலம், மாணவர்கள் 12-ம் வகுப்புக்கான அடித்தளத்தை மன அழுத்தமின்றி பலப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
11-ம் வகுப்பு முடித்தபின், மாணவர்கள் JEE, NEET போன்ற உயர் கல்விக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராவதில் அதிக கவனம் செலுத்த இந்த முறை உதவும் என அரசு நம்புகிறது.