/பெண் குழந்தை இருக்கா? தமிழக அரசு தரும் ரூ. 3 லட்சம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பெண் குழந்தை இருந்தால் தமிழக அரசு ரூ. 3 லட்சம் வரை தொகையை வழங்குகிறது. இந்த தொகையை யாரெல்லாம் பெற முடியும்? விண்ணப்பிப்பது எப்படி உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தமிழக அரசு பெண் குழந்தைகளின் கல்வி, பாதுகாப்பு, எதிர்கால நலன்களை கருத்தில் கொண்டு முதல்வர் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டம் 1992 ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெ. ஜெயலலிதாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
திட்டத்தின் நோக்கம்: பெண் குழந்தைகள் குறைந்தபட்சம் மேல்நிலை கல்வி வரை படிப்பதை உறுதி செய்தல், 18 வயது முடிந்த பிறகே திருமணம் செய்வதை ஊக்குவித்தல், இரண்டு குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவித்தல், பெண் குழந்தைகளின் உரிமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் அவர்களின் சமூக அந்தஸ்தை மேம்படுத்து உள்ளிட்டவை இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்: குடும்பத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இருக்க வேண்டும், ஆன் குழந்தை இருந்த இத்திட்டத்தின் பலன் கிடைக்காது. இதுவே இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க முதல் தகுதி ஆகும்.
பெறோர் 40 வயதுக்குள் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் வருமாணம் ரூ. 1.20 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். அதேசமயம் விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களாகவோ அல்லது குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் வசித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும், குழந்தை 3 வயதிற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
குடும்பத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தால் ரூ. 50,000 வைப்பு தொகையாக முதலீடு செய்யப்படும். அதுவே இரண்டு குழந்தைகளாக இருந்தால் தலா ரூ. 25 ஆயிரம் முதலீடு செய்யப்படும். 6 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் ரூ. 1800 கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். மேலும், அந்த குழந்தை 18 வயது பூர்த்தி செய்த பின்னர் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் வட்டியுடன் சேர்த்து சுமார் ரூ. 3 லட்சம் வரை முதிர்வு தொகை கிடைக்கும்.
விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்: குடும்ப அட்டை, வருமான சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ், ஆண் குழந்தை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ், பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ், குடும்ப கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், பெற்றோரின் வயது சான்றிதழ் அல்லது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் ஆகியவற்றை தேவைப்படும்.
இந்த சான்றிதழை வைத்துக்கொண்டு இ-சேவை மையம் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், இதன் ஒரு நகலை சென்னை மாவட்ட சமூக நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பித்து, அசல் ஆவணங்களுடன் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.