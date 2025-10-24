English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!

வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!

Chennai Tholkappia Poonga: சென்னையில் ரூ.42.45 கோடி மதிப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தொல்காப்பிய பூங்காவை முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இந்த பூங்காவின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்தும், கட்டண விவரங்கள் குறித்தும் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்
1 /7

தலைநகர் சென்னையின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையின் சுற்றுலா தளங்களை தமிழக அரசு புதுப்பித்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, சென்னை கடற்கரையில் பல்வேறு வசதிகளை கொண்டு வந்தது. அதோடு, வள்ளுவர் கோட்டம் புதுப்பிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது. 

2 /7

இதனால், வார இறுதி நாட்களில் மக்கள் பலரும் தங்கள் பொழுதை கழித்து வருகின்றனர். இந்தநிலையில், சென்னை மக்கள் வீக் எண்டை சிறப்பாக கழிக்க முக்கிய ஸ்பாட் ஒன்று தற்போது திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தொல்காப்பியப் பூங்காவை இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். 

3 /7

சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்பு அறக்கட்டளையின் (CRRT) கீழ் ரூ.42.45 கோடி செலவில் இந்தப் பூங்கா புதுப்பிக்கப்பட்டது. பூங்காவில் பட்டாம்பூச்சி தோட்டம், குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதி, திறந்தவெளி தியேட்டர், உணவு இடம், கழிவறைகள், நடைபாதைகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் உள்ளன. 

4 /7

உடற்பயிற்சி செய்வதற்கும், நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு பிரத்யகமாக 3.2 கி.மீ தூரத்திற்கு நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர, இந்த பூங்கா திறந்திருக்கும். ஆனால், பூங்காவை பார்வையிட முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்வது அவசியம். பராமரிப்பு பணிகளுக்காக வியாழக்கிழமைகளில் பூங்கா மூடப்பட்டிருக்கும்.

5 /7

அதிகபட்சமாக 100 நபர்கள் இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்ய முடியும். தொல்காப்பிய பூங்கா பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை திறந்திருக்கும். நடைபயிற்சிக்கு காலை 6.30 மணி முதல் காலை 8.00 மணி வரையும், மாலை 4.30 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரையும் அனுமதி அளிக்கப்படும். 

6 /7

தொல்காப்பியப் பூங்காவில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள ஒரு நபருக்கு ரூ.20 வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.500, 3 மாதங்களுக்கு ரூ.1,500, 6 மாதங்களுக்கு ரூ.2,500, 12 மாதங்களுக்கு ரூ.5,000 வசூலிக்கப்படுகிறது.

7 /7

மேலும், மகிழுந்தில் ஒரு நபருக்கு ரூ.20, பேருந்தில் ரூ.50, புகைப்பட கருவிக்கு ஒன்றிற்கு ரூ.50, ஒளிப்பதிவு கருவி ஒன்றிற்கு ரூ.100 என வசூலிக்கப்பட உள்ளது. அதோடு, மாணவர்களுக்கான சுற்றுச்சுழல் கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு தனியாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.10 வசூலிக்கப்படுகிறது.

Chennai News Chennai tourism chennai park Tholkappia Poonga Chief Minister MK Stalin

