சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்

தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக இருந்து அடுத்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்த முதலமைச்சர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழக அரசியலில் வரலாற்றில், முதலமைச்சராக பதவியில் இருக்கும்போதே அல்லது ஒருமுறை முதலமைச்சராக இருந்துவிட்டு அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு தனது சொந்த தொகுதியிலேயே தோல்வியடைந்த முக்கிய தலைவர்கள் சிலர் உள்ளனர். அது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜா: சுதந்தரத்திற்கு பின்னர் மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜா. இவர் 1949 முதல் 1952 ஆம் ஆண்டு வரை முதலமைச்சர் பதவி வகித்தார். இந்த நிலையில், 1952 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் போட்டியிட்ட நிலையில், அங்கு 118 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
பக்தவச்சலம்: காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சிக்காலத்தின் கடைசி முதலமைச்சர் பக்தவச்சலம். இவர் 1963 முதல் 1967 வரை முதலமைச்சராக இருந்தார். 1967ல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் படுதோல்வியை சந்தித்தார். மேலும், இது திராவிட கட்சிகளின் எழுச்சிக்கு வித்திட்ட தேர்தலாகும்.
ஜெ.ஜெயலலிதா: முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் ஜெ.ஜெயலலிதா, 1996ல் தோல்வியடைந்தது அந்த நேரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியாக பார்க்கப்பட்டது. அவர் 1991 முதல் 1996 வரை முதலமைச்சராக இருந்தார். 1991 ஆம் ஆண்டில் பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அவர், 1996ல் 9 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
இந்த நிலையில், இந்த பட்டியலில் மு.க. ஸ்டாலின் இணைவாரா என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். கொளத்தூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று 2021 ஆம் ஆண்டில் முதலமைச்சரான ஸ்டாலின், இம்முறை பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.
ஒரு தேர்தலில் கூட தோல்வியடையாத முதலமைச்சர் வேட்பாளர்களாக மு. கருணாநிதி மற்றும் எம். ஜி. ராமச்சந்திரன் (MGR) ஆகியோர் உள்ளனர்.
மு. கருணாநிதி: இவர் 1957 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரை உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஒரு முறை கூட தோல்வியடையாமல் 13 முறை எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்துள்ளார்.
எம்.ஜி.ஆர்: இவர் 1967, 1971 ஆம் ஆண்டுகளில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதன்பின், அதிமுக கட்சியை தொடங்கிய பின் 1977, 1980 மற்றும் 1984 என தொடர்ந்து அவரும் வெற்றி அடைந்து அதிமுகவை வெற்றி அடைய செய்து தொடர்ந்து மூன்று முறை தமிழகத்தை ஆண்டு முதலமைச்சர் என்ற பெருமையை கொண்டுள்ளார்.