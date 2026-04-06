இந்த முறை பெண்களின் வாக்கு யாருக்கு? திமுகவிற்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

தமிழக தேர்தல் 2026: பெண் வாக்காளர்களின் மனநிலை என்ன? அவர்களின் வாக்குகள் யாருக்கு போகும்? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தில் மொத்த வாக்காளர்களில் ஆண்களை விட பெண்களின் எண்ணிக்கையே அதிகமாக இருப்பதால், வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் மாபெரும் சக்தியாக பெண் வாக்காளர்கள் உருவெடுத்துள்ளனர்.
ஆளுங்கட்சியான திமுக, மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பயண திட்டம் மற்றும் புதுமை பெண் திட்டம் போன்ற தங்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை முன்னிறுத்தியே பெண்களின் வாக்குகளை கவர தீவிரமாக நம்புகிறது.
திமுகவின் திட்டங்களுக்கு போட்டியாக, அதிமுக மற்றும் தவெக போன்ற எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் அறிக்கையில், மகளிருக்கான உதவி தொகையை உயர்த்தி வழங்குவது, கேஸ் சிலிண்டர் மானியம், மற்றும் இலவச இருசக்கர வாகனம் போன்ற பல புதிய மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை முன்வைக்க திட்டமிட்டுள்ளன.
மகளிர் உரிமைத் தொகை பல ஏழை பெண்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், தொழில்நுட்பக் காரணங்களாலும், தகுதிகள் நிராகரிக்கப்பட்டதாலும் இந்த தொகை கிடைக்காத பல பெண்களின் அதிருப்தி வாக்குகளும் தற்போதைய களத்தில் கணிசமாக உள்ளன.
முதல்முறை வாக்களிக்கும் இளம்பெண்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், வெறும் இலவசங்களை மட்டுமே நம்பாமல் வேலைவாய்ப்பு, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதில் பாதுகாப்பு, மற்றும் கல்வியில் புதுமை போன்ற நீண்டகாலத் தீர்வுகளை எதிர்பார்க்கின்றனர்; இவர்கள் விஜய்யின் தவெக போன்ற புதிய மாற்றுச் சக்திகளை நோக்கி ஈர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில், திமுகவின் தற்போதைய நலத்திட்டங்களை நம்பி வாக்களிப்பதா அல்லது எதிர்க்கட்சிகள் தரப்போகும் கூடுதல் இலவச வாக்குறுதிகளை நம்பி வாக்களிப்பதா என்ற இரு வேறு மனநிலையில் பெண் வாக்காளர்கள் பிளவுபட்டுள்ளனர்.