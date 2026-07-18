/நிதி ஆயோக்கின் முதலீட்டு தர வரிசை: மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்து தமிழகம் சாதனை

NITI Aayog Report: முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை (MoU) நடைமுறைத் திட்டங்களாக மாற்றுவதில் கிட்டத்தட்ட 100 சதவீத வெற்றியைப் பெற்று, இந்தியாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு உருவெடுத்துள்ளது.
NITI Aayog Report: நிதி ஆயோக்கின் (NITI Aayog) மாநிலங்களுக்கான 'முதலீட்டுக்கு உகந்த சூழல் குறியீடு' (Investment Friendliness Index) அறிக்கையின்படி, முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை (MoU) நடைமுறைத் திட்டங்களாக மாற்றுவதில் கிட்டத்தட்ட 100 சதவீத வெற்றியைப் பெற்று, இந்தியாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு உருவெடுத்துள்ளது.
நிதி ஆயோக்கின் (NITI Aayog) மாநிலங்களுக்கான 'முதலீட்டுக்கு உகந்த சூழல் குறியீடு' (Investment Friendliness Index) அறிக்கையின்படி, முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை (MoU) நடைமுறைத் திட்டங்களாக மாற்றுவதில் கிட்டத்தட்ட 100 சதவீத வெற்றியைப் பெற்று, இந்தியாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு உருவெடுத்துள்ளது. (Photo: X / @NITIAayog)
உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய முதலீட்டாளர் சமூகங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி ஆவணமாகச் செயல்படும் வகையில் இந்த அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. குஜராத் (56.6) மற்றும் மகாராஷ்டிரா (53.7) ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக, 53.3 புள்ளிகளுடன் தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்தமாக மூன்றாமிடத்தைப் பிடித்தது. (Photo: Freepik)
வலுவான உள்கட்டமைப்பு, வணிகத்திற்கு உகந்த சூழல், திறமையான துறைமுகச் செயல்பாடுகள், அதிக அளவிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தச் செயலாக்க விகிதம் மற்றும் ஏற்றுமதிச் செயல்பாடு ஆகியவை தமிழ்நாட்டின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்குக் காரணங்களாக அமைந்தன என்று இக்குறியீடு தெரிவிக்கிறது. நாட்டில் இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கையிலான 'அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கள்' (ATLs) இருப்பதும் தமிழ்நாட்டின் அதிகபட்ச மதிப்பெண்ணுக்கு உதவியது. (Photo: X / @NITIAayog)
ஒப்பீட்டளவில், திறமையான துறைமுகங்கள், நம்பகமான மின்சாரத் துறை மற்றும் சாதகமான வணிகச் சூழல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குஜராத் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது. பெரிய அளவிலான தனியார் பங்கு (private equity) மற்றும் துணிகர மூலதன (venture capital) முதலீடுகளை ஈர்க்கும் திறன் மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்களைக் கொண்டிருத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் மகாராஷ்டிரா அடுத்த இடத்தைப் பிடித்தது. (Photo: X / @NITIAayog)
ஏற்றுமதிச் செயல்பாட்டிலும் தமிழ்நாடு தனித்து நின்றது; பெரிய மாநிலங்களின் சராசரியை விட 36 சதவீதம் அதிகமான 'ஏற்றுமதி-GSDP விகிதத்தை' (மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏற்றுமதியின் பங்கு) இது கொண்டிருந்தது. இது மாநிலத்தின் உற்பத்திச் சூழல் அமைப்பின் வலிமையை வெளிப்படுத்துகிறது.
பெரிய மாநிலங்களுக்கிடையில், உள்கட்டமைப்புப் பிரிவில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்தது. திறமையான துறைமுக உள்கட்டமைப்பு, துறைமுகத்தில் கப்பல்கள் கையாளப்படும் நேரம் (கொள்ளளவு அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டதில் மூன்றாவது சிறந்த நிலை), பெரிய மாநிலங்களின் சராசரியை விட 4 சதவீதம் குறைவான மின் தடை நேரம் மற்றும் சராசரியை விட சுமார் 3 சதவீதம் குறைவான மின் கடத்தல் மற்றும் விநியோக இழப்புகள் ஆகியவை இதற்குத் துணையாக அமைந்தன.
அரசு கொள்கை உருவாக்கம் மற்றும் அமலாக்கம் ஆகியவற்றில் பங்குதாரர்களின் அதிக திருப்தியுடன், கொள்கை உருவாக்கம் சார்ந்த பிரிவிலும் மாநிலம் சிறப்பான செயல்பாட்டைப் பதிவு செய்தது. சுற்றுச்சூழல் மீள்திறன் (environmental resilience) பிரிவிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது; இச்சிறப்புப் பிரிவின் சராசரியை விட 22 சதவீதம் சிறந்த காற்றுத் தரக் குறியீட்டைப் பதிவு செய்ததுடன், பேரிடர் தயார்நிலை குறித்த சாதகமான கருத்துகளையும் பெற்றது.
இருப்பினும், மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GSDP) 3.4 சதவீதத்திற்கு இணையான வட்டிச் செலுத்துதல்கள் மற்றும் 31 சதவீதத்திற்கு இணையான நிலுவைக் கடன்கள் காரணமாக, தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைத்தன்மைக்கான மதிப்பெண் சராசரிக்கும் சற்று குறைவாக இருந்ததாக அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது. சரக்கு மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு (Logistics) தொழில்துறை மையங்களை இணைக்கும் சிறந்த சாலை வசதிகள், அடர்த்தியான ரயில்வே கட்டமைப்பு, காற்று மற்றும் சூரிய ஆற்றல் மூலம் வலுவூட்டப்பட்ட நம்பகமான மின்சார விநியோக அமைப்பு மற்றும் நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட SIPCOT மற்றும் SIDCO தொழிற்பேட்டைகள் ஆகியவை இம்மாநிலத்தின் முக்கிய பலங்களாக உள்ளன.
இருப்பினும், உற்பத்தி வெளியீட்டுடன் ஒப்பிடுகையில், கொள்கலன் சரக்கு நிலையங்கள் (CFS) மற்றும் உள்நாட்டு கொள்கலன் கிடங்குகளின் (ICD) கொள்ளளவு பெரிய மாநிலங்களின் சராசரியை விட சுமார் 33 சதவீதம் குறைவாக இருப்பதால், தமிழ்நாட்டின் சரக்கு மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தலாம் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது. சென்னை துறைமுகத்தைச் சுற்றியுள்ள போக்குவரத்து நெரிசலும் ஒரு சவாலாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது; அங்கு லாரிகள் துறைமுகத்திற்குள் நுழையவும் வெளியேறவும் 36 மணிநேரம் வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
சென்னை விமான நிலையத்தின் சர்வதேச இணைப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துமாறு அந்த அறிக்கை பரிந்துரைத்தது; பல ஐரோப்பிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கு செயல்பட்டு வந்தாலும், ஐரோப்பாவிற்குச் செல்லும் நேரடி விமான சேவைகள் இங்கிருந்து குறைவாகவே உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் - குறிப்பாக நிலத்தால் சூழப்பட்ட மற்றும் மழை மறைவுப் பகுதிகளில் - தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கான நீர் கிடைப்பதில் உள்ள சிக்கல்களையும் அது சுட்டிக்காட்டியது.