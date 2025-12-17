மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday: பள்ளிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 18) விடுமுறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.
Erode School Holiday: ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாடி அருகே உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 18) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெயில் மற்றும் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, குடிநீர் வசதிக்கும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 20 பெரிய தொட்டிகளில் குடிநீர் சேமித்து வைக்கப்பட்டு, பாட்டில்களாக மக்களுக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்காக 20 இடங்களில் தற்காலிக கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில் சுமார் 10,000 கட்சி தொண்டர்கள், 25 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, பாதுகாப்பு கருதி தான், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த பொதுக் கூட்டத்தில் 40 சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 72 மருத்துவர்கள், 120 செவிலியர்கள் அடங்கிய விரிவான மருத்துவ குழு தயார் நிலையில் உள்ளன. பொதுக் கூட்டத்தில் 24 ஆம்புலன்ஸ்கள் இருக்கும். 60 ஏக்கர் பரப்பளவில் வாகன நிறுத்துமிட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய அரசியல் சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. கரூரில் நடந்த துயர சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பொதுக் கூட்டங்களளுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கு கடுமையான விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்க, ஈரோட்டில் விஜய்யின் பொதுக் கூட்டத்திற்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே உரையாற்ற உள்ளார். இதன் காரணமாக, டிசம்பர் 18ஆம் தேதியான நாளை விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை டிசம்பர் 18, சனிக்கிழமை டிசம்பர் 19, ஞாயிற்று கிழமை டிசம்பர் 20ஆம் தேதி என தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், நாளை நடைபெற இருந்த அரையாண்டு தேர்வும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து 12 நாட்கள் விடுமுறை வருவதால் அவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, டிசம்பர் 18ஆம் தேதியான நாளை ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்குகிறது. 2026 ஜனவரி 4ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 5ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை பள்ளிகள் வழக்கம்போல் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
2025-26ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. காலாண்டு தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது அரையாண்டு தேர்வு நடந்து வருகிறது. அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தேர்வுகள் அனைத்து டிசம்பர் 23ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.