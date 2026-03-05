விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Free Bus Scheme: பெண்களுக்கான இலவச பயணம் திட்டம் குறித்த 10 முக்கிய தகவல்கள்

 

Tamil Nadu Free Bus Scheme: மாநில திட்டக்குழுவின் ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில், தமிழக அரசின் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
Tamil Nadu Free Bus Scheme: தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்திய மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம், வெறும் பயணச் சலுகையாக மட்டுமல்லாமல், பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதாரச் சுதந்திரத்திற்கான ஒரு மாபெரும் கருவியாக உருவெடுத்துள்ளது. மாநில திட்டக்குழு மாநிலத்தில் சில மாவட்டங்களில் மேற்கொண்ட விரிவான கள ஆய்வின் முடிவுகள், இத்திட்டம் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள ஆச்சரியத்தக்க மாற்றங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.  

இத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களில் 39% பேர் பட்டியலினத்தவர் (SC), 21% பேர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) மற்றும் 18% பேர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC). இதன் மூலம், நீண்டகாலமாகப் பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கே இத்திட்டம் பெரும் ஊன்றுகோலாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது.  

பயனாளிகளில் 50% பேர் 40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள். முதுமை காலத்தில் மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருக்காமல், தங்களின் அன்றாடத் தேவைகளுக்காகவும் மருத்துவத்திற்காகவும் சுதந்திரமாகப் பயணிக்க இத்திட்டம் இவர்களுக்கு வழிவகை செய்துள்ளது.  

பயனாளிகளில் 80%-க்கும் அதிகமானோர் மாதம் ரூ.12,000-க்கும் குறைவாக வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பேருந்துக் கட்டணம் என்பது ஏழை எளிய பெண்களின் மாதாந்திரப் பட்ஜெட்டில் ஒரு பெரிய தொகையை விழுங்கி வந்தது. இத்திட்டம் அதை மாற்றியுள்ளது.   

பெண்கள் சராசரியாக மாதம் ரூ.888 வரை சேமிக்கின்றனர். இது அவர்களின் மொத்த மாதாந்திர வருமானத்தில் சராசரியாக 11.4% ஆகும். விவசாயக் கூலிகள் மற்றும் கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் போன்ற மிகக் குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் பிரிவினர், தங்கள் வருமானத்தில் 14% வரை சேமிக்கின்றனர். இந்தச் சிறு சேமிப்பு, பணவீக்க காலத்தில் அவர்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலைத் தருகிறது.  

இந்தச் சேமிப்புத் தொகை வீணடிக்கப்படாமல், குடும்பத்தின் அத்தியாவசியத் தேவைகளான மளிகைப் பொருட்கள், காய்கறிகள், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளுக்கே முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பயணக் கட்டணம் சுமையாக இல்லாததால், பெண்கள் நீண்ட தொலைவு சென்று வேலை செய்வதற்கும், சிறு சிறு வியாபாரங்களை, உதாரணமாக உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை, மேற்கொள்வதற்கும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இது பெண்களின் பணியாளர் பங்கேற்பு விகிதத்தை உயர்த்தியுள்ளது.  

இத்திட்டத்திற்கு முன்பாக, ஒரு சிறிய பயணத்திற்குக்கூட கணவரிடமோ அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களிடமோ பணம் கேட்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. தற்போது பெண்கள் யாருடைய தயவுமின்றி பேருந்தில் பயணிப்பது அதிகரித்துள்ளது. ஊரகப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் நகரங்களில் உள்ள பயிற்சிக் கூடங்களுக்குச் சென்று புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள இத்திட்டம் ஒரு பாலமாக அமைந்துள்ளது.  

நாகப்பட்டினம்: இங்குள்ள பெண்கள் விவசாயப் பணிகளுக்குச் செல்வதற்கும், சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கும் இத்திட்டத்தைப் பெருமளவு பயன்படுத்துகின்றனர்.   

மதுரை: தென் தமிழகத்தின் வர்த்தக மையமான மதுரையில், தெருவோர வியாபாரிகள் மற்றும் சிறு வியாபாரம் செய்யும் பெண்கள் தங்களின் பொருட்களை எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்ய இத்திட்டம் பேருதவியாக இருக்கிறது.  

திருப்பூர்: பின்னலாடைத் தொழிலுக்குப் புகழ்பெற்ற திருப்பூரில், தொழிற்சாலைகளுக்குச் செல்லும் பெண் தொழிலாளர்களின் பயணச் சுமையைக் குறைத்து, அவர்களின் பொருளாதார நிலையை இத்திட்டம் மேம்படுத்தியுள்ளது.  

தமிழக அரசின் இந்த விடியல் பயணத் திட்டம் என்பது வெறும் நிதிச் சலுகையல்ல; அது பெண்களின் நகர்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, அவர்களைச் சமூகத்தின் முதன்மைச் சங்கிலியில் இணைக்கும் ஒரு புரட்சிகரமான சமூகத் திட்டமாகும். மாநில திட்டக்குழுவின் இந்த ஆய்வு, இத்திட்டம் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி, அவர்களின் குடும்பப் பொருளாதாரத்தில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.  

