தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை - திட்டங்களின் பட்டியல்

tamil nadu free electricity schemes : தமிழ்நாட்டில் 2026ல் செயல்பாட்டில் உள்ள இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
TN Free Electricity 2026: தமிழ்நாட்டில் 2026ல் செயல்பாட்டில் உள்ள 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரையிலான இலவச மின்சார திட்டங்கள் மற்றும் அதன் அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை விவரங்கள் இங்கே.
வீட்டு உபயோக மின்சாரம் (Tariff IA) - முதல் 100 யூனிட்கள் 100% இலவசம் - இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்படும் மின் நுகர்வில், நீங்கள் எத்தனை யூனிட் பயன்படுத்தினாலும் முதல் 100 யூனிட்டிற்கான கட்டணம். தற்போதைய நிலவரப்படி ₹4.50 முதல் ₹11 வரை மாறும் ஸ்லாப் ரேட் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
விவசாய மின் இணைப்புகள் (Tariff IV) : வரம்பற்ற (Unlimited) இலவச மின்சாரம் - அரசாணைப்படி, பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாய மின் இணைப்புகளுக்கு (Normal & Tatkal) குதிரைத்திறன் (HP) வரம்பின்றி 24 மணிநேரமும் முழு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான செலவை அரசே TANGEDCO-விற்கு மானியமாக வழங்குகிறது.
கைத்தறி நெசவாளர்கள் (Tariff IIIA-1) : இரு மாதங்களுக்கு 300 யூனிட்கள் இலவசம் - 300 யூனிட்டிற்கு மேல் பயன்படுத்தும் பட்சத்தில், அடுத்த 200 யூனிட்டுகளுக்கு (301-500) ஒரு யூனிட்டிற்கு ₹3.10 என்ற மானிய விலையில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
விசைத்தறி நெசவாளர்கள் (Tariff IIIA-2) : இரு மாதங்களுக்கு 1000 யூனிட்கள் இலவசம் - 1000 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தினால், 1001-1500 யூனிட் வரை ஒரு யூனிட்டிற்கு ₹4.70 என மானிய விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நெசவுத் தொழிலுக்கான பிரத்யேகக் கட்டண முறையாகும்.
வழிபாட்டுத் தலங்கள் (Tariff IIC) : இரு மாதங்களுக்கு 120 யூனிட்கள் வரை இலவசம் - ஆண்டு வருமானம் ₹10,000-க்குக் குறைவாக உள்ள சிறிய கோயில்கள், மசூதிகள் மற்றும் தேவாலயங்களுக்கு இரு மாதங்களுக்கு 120 யூனிட்கள் வரை இலவசம். அதற்கு மேல் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே வணிகக் கட்டணத்தை விடக் குறைவான சிறப்புக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
குடிசை வீடுகள் (Tariff IA - Hut) : முழு இலவசம் (வரம்பு இல்லை) - அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடிசை வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மின்விளக்கிற்கு (40 Watts வரை) எவ்விதக் கட்டணமும் கிடையாது. இது "குடிசை மின் இணைப்பு" திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது.
கோழிப்பண்ணைகள் (Tariff V) : விவசாயத்திற்கு இணையான மானியக் கட்டணம். கோழிப்பண்ணைகள் மற்றும் மீன் பண்ணைகள் 'விவசாயம் சார்ந்த தொழில்' பிரிவில் வருவதால், அவற்றுக்கு வணிகக் கட்டணம் (Commercial) வசூலிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, ஒரு யூனிட்டிற்கு சுமார் ₹4.60 முதல் ₹5.50 வரையிலான குறைந்த அழுத்தக் கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகிறது.
மானியம் பெற நிபந்தனை : ஆதார் எண் இணைப்பு கட்டாயம். அரசின் இந்த மானியங்கள் நேரடியாகப் பயனாளிகளுக்குச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய, 2023-2024 அரசாணைப்படி அனைத்து மின் இணைப்புகளும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் இலவச சலுகை ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, இத்திட்டங்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். தேவைப்படுபவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும். விசைத்தறி மற்றும் கோழிப்பண்ணை உள்ளிட்ட பண்ணை தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த திட்டங்கள் பேருதவியாக இருக்கும்.