இலவச லேப்டாப் : இன்று தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர் மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Free laptop scheme, Tamil Nadu Government : கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.

Free laptop scheme, Tamil Nadu Government : உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான விலையில்லா இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.
Free laptop scheme, Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் 2011 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

  அப்போது முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம் கொரானா காலத்தில் இடை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டது. பின்னர், இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தினர்.

  இதனை கருத்தில் கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு, இடை நிறுத்தப்பட்டிருந்த விலையில்லா இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என கடந்த பட்ஜெட்டில் அறிவித்தது.

இந்த சூழலில் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு 18 வயது வரை மாதம் ரூ.2000 வழங்கும் அன்பு கரங்கள் திட்டத்தை இன்று தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான விலையில்லா இலவச லேப்டாப் திட்டத்தையும் தொடங்கி வைக்கிறார்.

அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும், அதற்காக முதல் கட்டமாக 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார்.  

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், பெற்றோரை இருவரையும் இழந்து 12 ஆம் வகுப்பு முடித்து பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழ்நாடு அரசின் முயற்சியால் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணிணி வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனையொட்டி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்துக்கு அண்மையில் டெண்டரும் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

அதாவது, விலையில்லா லேப்டாப் திட்டத்தின் முதல்கட்டமாக பெற்றோரை இழந்து அரசு சார்பில் உயர்கல்வியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு இன்று மடிக்கணிணி வழங்கப்பட உள்ளது. 

மற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு விரைவில் இத்திட்டத்தின் கீழ் இலவச லேப்டாப் கொடுக்கப்பட உள்ளது. 

