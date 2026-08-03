/முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்!

முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்ட பயனாளிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளது.
முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்ட பயனாளிகள் முதிர்வுத்தொகை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இது குறித்த அரசின் அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் உடனடியாக முதிர்வுத்தொகை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்திருக்கும் அறிவிப்பில், சமூகநலத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தின்கீழ் 18 வயது பூர்த்தியடைந்து இத்திட்டத்தின்கீழ் முதிர்வு தொகை பெற தகுதியான பயனாளிகளின் பெயர்பட்டியல் சென்னை சமூகநல இயக்குநரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிதி நிறுவனத்திலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது.
இப்பட்டியலில் உள்ள பயனாளிகள் விண்ணப்பம் செய்த போது இருந்த முகவரியில் குடியிருப்பு இல்லாமல், தற்போது வேறு முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளதால் பயனாளிகளை கண்டறிய இயலவில்லை. இதனால் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயனாளிகளுக்கு உரிய காலத்தில் முதிர்வு தொகை பெற்று வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இப்பயனாளிகளை கண்டறிய வட்டார அளவில் பணிபுரியும் கள பணியாளர்களாலும், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள்(VAO), அங்கன்வாடி பணியாளர், கிராம செவிலியர்கள் (VHN) மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் கள ஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கிராம ஊராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் நகராட்சி அலுவலக அறிவிப்புப் பலகைகளில் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுவரொட்டி, துண்டு பிரச்சுரம் மற்றும் ஒலிபெருக்கியின் மூலம் தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின்கீழ் 18 வயது பூர்த்தியடைந்து முதிர்வு தொகை பெறுவதற்கு கண்டறிய இயலாத தகுதியான 711 பயனாளிகளின் பெயர்பட்டியல் https://theni.nic.in என்ற இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இப்பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள பயனாளிகள் தங்களது முதிர்வு தொகையினை பெறுவதற்கு ஏதுவாக வைப்பு தொகை இரசீது நகல், 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல், பிறப்பு சான்றிதழ் நகல், வங்கி கணக்கு புத்தக நகல், புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகிய ஆவணங்களை சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தினை நேரில் அணுகலாம் அல்லது தொலைபேசி எண். 04546-254368-க்கு அழைக்கலாம் என தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.