/தமிழக அரசின் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சிக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசின் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சிக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்
Tamil Nadu government, Gold appraiser training : தமிழ்நாடு அரசு தங்க நகைமதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி வகுப்பு அறிவித்துள்ளது. இந்த வகுப்பு குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கில் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சென்னையில் உள்ள இந்த அரசு நிறுவன வளாகத்தில் "தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி" என்ற சிறப்புப் பயிற்சித் திட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.
சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கும் மற்றும் வங்கிப் பணிகளுக்குச் செல்ல விரும்புபவர்களுக்கும் இந்த ஐந்து நாட்கள் பயிற்சி ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். இந்தத் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சியானது வரும் ஜூன் மாதம் 15ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் மாதம் 19ஆம் தேதி வரை ஐந்து நாட்களுக்குத் தொடர்ந்து நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் அமைந்துள்ள தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் சொந்த வளாகத்திலேயே அனைத்து வகுப்புகளும் நேரடியாக நடத்தப்படும். இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளும் மாணவர்களுக்குக் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை தொழில்முறை வல்லுநர்களைக் கொண்டு வகுப்புகள் எடுக்கப்படும்.
இப்பயிற்சியின் முக்கியப் பாடத்திட்டமாகத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற விலையுயர்ந்த உலோகங்களின் உண்மையான தரம் மற்றும் மாற்றுக்களைக் கண்டறியும் முறைகள் கற்றுத்தரப்படும். நகைகளின் தூய்மையை மிகத் துல்லியமாகக் கணக்கிடும் பல்வேறு கேரட் மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஆசிட் சோதனைகளைச் செய்யும் செயல்முறைப் பயிற்சிகளும் இதில் அடங்கும்.
இதனுடன் நகைகளின் எடையைக் கணக்கிடும் துல்லியமான வழிமுறைகள் மற்றும் அன்றாட சந்தை விலையை (Board Rate) நிர்ணயிக்கும் தொழில் நுட்பங்களும் விளக்கப்படும். தற்போது சந்தையில் புழக்கத்தில் இருக்கும் போலி நகைகளை மிக எளிதாக அடையாளம் காண்பது மற்றும் ஹால்மார்க் முத்திரைகளைச் சரிபார்க்கும் நடைமுறைகள் கற்றுக்கொடுக்கப்படும்.
பொதுமக்கள் தங்களின் அவசரத் தேவைகளுக்காக வங்கிகளில் வைக்கும் ஆபரணக் கடனுக்கான வட்டி மற்றும் அசல் தொகையைக் கணக்கிடும் முறைகளும் சொல்லித் தரப்படும். மேலும் பாரம்பரிய நகைகள் முதல் நவீன வடிவமைப்பு நகைகள் வரை பல்வேறு வகையான தங்க அணிகலன்களின் விவரங்கள் இப்பயிற்சியில் முழுமையாக விவரிக்கப்படும்.
இப்பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்குப் பொதுத்துறை வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் முன்னணி தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் நகை மதிப்பீட்டாளர் பணிக்கான பிரகாசமான வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. வங்கித் துறையில் நகை மதிப்பீட்டாளராகப் பணிபுரிவதற்கான தகுதிகள் மற்றும் அந்தப் பணிகளைப் பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் இந்த ஐந்து நாட்களில் வழங்கப்படும். இதுதவிர சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க விரும்பும் நபர்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் அரசு கடனுதவித் திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த ஆலோசனைகளும் வழங்கப்படும்.
இந்தத் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளக் குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாகப் பத்தாம் வகுப்பு (10th Pass) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது. சுயதொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பாலின சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்கள், பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வெளியூர் பயனாளிகளின் வசதிக்காகக் குறைந்த வாடகையிலான தங்கும் விடுதி வசதியும் இந்த வளாகத்தில் செய்து தரப்படும். இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள ஆர்வமுள்ள நபர்கள் www.editn.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்திற்குச் சென்று தங்களது பெயர்களை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் 9360221280 மற்றும் 8668100181 ஆகிய அரசு உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு தங்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்தத் தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகத் திங்கள் கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணிக்குள் மட்டுமே அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.