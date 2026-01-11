பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வாங்க கடைசி தேதி இதுதான்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. முக்கிய அப்டேட்!

Tamil Nadu Government Pongal Parisu: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கடைசியை தேதியை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கையாக உள்ளது.
Pongal Parisu Rs 3000 Latest News: வெளியூரில் இருப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு ஜனவரி 15ஆம் தேதி கூட செல்வார்கள். இதனால், அவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோக தேதியை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டிற்கான பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாட்டப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு சார்பில் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொங்கல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பகா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, முழு கரும்பு மற்றும் இலவச வேட்டி சேலை வழங்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசு ரொக்கமாக ரூ.3,000 வழங்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
இதனை அடுத்து, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரிசு ரேஷன் அட்டைதார்கள், இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.3,000 ரொக்க வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சுமார் 2.22 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. நேற்று (ஜனவரி 10) வரை 84,77,462 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட்டடாக தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், தகுதியுள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு வழங்கும் பணி வேகமாக நடந்து வருகிறது. டோக்கனில் கூறப்பட்டுள்ள தேதியில் ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்று, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகையை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஜனவரி 13ஆம் தேதி வரை பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், வெளியூர்களில் இருப்பவர்கள் சிக்கல் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இவர்களுக்காக ஜனவரி 14ஆம் தேதி அன்று சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, வெளியூர்களில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு வருபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
சிலர் ஜனவரி 15ஆம் தேதி தைப் பொங்கல் அன்று சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புபவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்கள் எப்படி பொங்கல் பரிசை பெற முடியும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதனால், பொங்கல் பரிசு விநியோகத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இதன் மூலம், அனைத்து தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களும் பொங்கல் பரிசை பெற முடியும். மேலும், டோக்கன் பெறாதவர்கள் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று டோக்கனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பித்தக்கது.