/திருச்சி, கரூர் தாயுமானவர் திட்டம் அப்டேட் : வீடு தேடி வரும் ரேஷன் - தேதியை நோட் பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Announces June 2026 Ration Distribution Schedule Under Thayumanavar Scheme
Ration Update : தமிழ்நாடு அரசின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் தேதி குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது
1/7
வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேசன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் "முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம்” திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 12.08.2025 அன்று முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
2/7
இத்திட்டத்தின் வாயிலாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள 1,211 நியாய விலைக் கடைகளைச் சேர்ந்த 76,518 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 95,689 பயனாளர்களுக்கு அவர்தம் இல்லங்களிலேயே குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
3/7
இந்நிலையில் அடுத்து வரும் ஜூன் 2026 ஆம் மாதத்தில் 02.06.2026 மற்றும் 03.06.2026 ஆகிய தேதிகளில் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று, குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்திட அரசால் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
4/7
அதன்படி திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் முதலமைச்சர் தாயுமானவர் திட்டம் மூலம் இல்லம் தேடி குடிமைப் பொருட்கள், 02.06.2026 மற்றும் 03.06.2026 ஆகிய தேதிகளில் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.
5/7
இந்த இரண்டு தினங்களில் பயனாளிகள் குடிமைப் பொருட்களை அவர்களின் இல்லங்களிலேயே பெற்றுக் கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.
6/7
இதேபோல், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ஜுன் மாதம் 2, 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் பொருட்கள் வீடு தேடி விநியோகம் செய்யப்படும் என கூறியுள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ் கரூர் மாவட்டத்தில், 769 ரேஷன் கடைகளை சேர்ந்த 33280 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு, அவர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
7/7
ஒவ்வொரு மாதமும் வாகனங்களில் குடிமைப்பொருட்களை எடுத்து சென்று, ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் விநியோகம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் வரும் ஜுன் மாதம் 2, 3மற்றும் 4ஆகிய தேதிகளில், வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று குடிமைப்பொருட்களை விநியோகம் செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, பயனாளர்கள் குடிமைப்பொருட்களை மேற்கண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் தேதிகளில், பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.