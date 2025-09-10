English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்

Tamil Nadu Government : நன்னிலம் திட்டம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

 

Nannilam Magalir Nila Udaimai Thittam : நன்னிலம் திட்டத்தின் கீழ் சொந்த நிலம் வாங்க விரும்பும் பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளது.
1 /9

Nannilam Magalir Nila Udaimai Thittam : தமிழ்நாடு அரசு பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த செயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் நன்னிலம் திட்டமும் ஒன்று. விவசாய கூலிகளாகவே இருக்கும் பெண்களின் சொந்த நிலம் வாங்க வேண்டும் என்ற கனவை நிறைவேற்றும் மாபெரும் புரட்சி திட்டமும் கூட இது.

2 /9

இதற்காகவே தமிழ்நாடு அரசு இந்த திட்டத்துக்கு நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம் என பெயர் சூட்டியுள்ளது. ஏழை, எளிய பெண்களின், அதுவும் விவசாய கூலிகளாகவே இருக்கும் பெண்களை சொந்த நிலத்தின் உரிமையாளராக மாற்றுவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம்.

3 /9

அப்பேர்பட்ட பெருமை வாய்ந்த திட்டத்தில் தான் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது. இனி இந்த திட்டத்துக்கு அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் வழியாகவே விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.   

4 /9

இது தொடர்பாக தாட்கோ வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தாட்கோ நிறுவனத்தின் திட்டங்களான CM-ARISE, PM- AJAY, நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியுள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் அருகிலுள்ள இ-சேவை மைய் வழியாகவே இனி விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5 /9

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். மற்ற சமூக பெண்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

6 /9

இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் ஆண்டு குடும்ப வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும். 2.5 ஏக்கர் நன்செய் அல்லது 5 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். அதிகபட்சமாக தமிழ்நாடு அரசு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் கொடுக்கும். 

7 /9

18 வயது முதல் 55 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள். 20 ஆண்டுகளுக்கு இந்த நிலத்தை விற்கவோ அல்லது மாற்றவோ முடியாது. 

8 /9

இத்திட்டத்தில் கீழ் நிலம் வாங்கும் பெண்களுக்கு நிலத்தை பதிவு செய்ய முத்திரைத் தாள் பதிவு கட்டணங்கள் கிடையாது. முழுமையாக விலக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மின் இணைப்புகள் விரைவாக வழங்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். ஆழ்துளை கிணறு,பம்புசெட் அமைக்கவும் அரசு மானியம் கொடுக்கிறது.

9 /9

இதுதவிர இன்னும் பல சலுகைகளும் இத்திட்டத்துக்கு உண்டு. தகுதியான பெண்களாக இருப்பினும் அருகில் உள்ள இசேவை மையத்துக்கு சென்று விண்ணப்பிக்கவும். விண்ணப்பிப்பதில் இருக்கும் சிரமங்களை களையும் பொருட்டு தாட்கோ நிறுவனம் இப்போது இ-சேவை மையம் வழியாக நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வழிவகை செய்திருக்கிறது.

Tamil Nadu government Nannilam Magalir Nila Udaimai Thittam eSevai Women Subsidy Land Scheme TAHDCO land scheme

Next Gallery

ரஜினி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட நடிகை..இவருடன் நடிக்க தவமாய் தவமிருந்தார்! யார் தெரியுமா?