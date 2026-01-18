பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! தவறினால் பணம் கிடைக்காது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

Pongal Parisu 2026: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பரிசு பெறாதவர்கள் கடைசி வாய்ப்பாக இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
Pongal Parisu 2026: ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ஒரு கிலா பச்சிரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு மற்றும் பொங்கல் பரிசு ரொக்கமாக ரூ.3,000 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இலங்கை தமிழகர்களின் முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
பொங்கல் பரிசு விநியோகம் ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். அதன்பிறகு, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் டோக்கனில் குறிப்பிட்ட நாளில் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 பெற்றனர்.
இதுவரை பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2.15 கோடி பயனாளர்களுக்கு ரு.6453.54 ரொக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 97 சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன் அடைந்துள்ளனர். இதற்கிடையில், சில காரணங்களுக்கு தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் இன்னும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறவில்லை.
எனவே, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு இனி வாங்க முடியுமா என்ற கேள்வி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுககு இருந்தது. இதற்கிடையில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜனவரி 15ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலையில், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
அதாவது, ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறாவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்தில் 3 சதவீத மக்கள் இன்னும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வாங்கவில்லை. அதன்படி, தென் சென்னையில் அதிகமான ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வாங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அதாவது, தென் சென்னையில் தகுதியுள்ள 10.59 லட்சம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களில் சுமார் 59,000 பேர் இன்னும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுபபு வாங்கவில்லை. தொடர்ந்து, மதுரையில் 44,000 பேரும், நெல்லையில் 32,000 பேரும், தேனியில் 22,000 பேரும் இன்னும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வாங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதற்கு நேர்மாறாக தருமபுரி, திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டையில் 98 சதவீத விநியோகம் எட்டியுள்ளன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் குறைந்தது 5000 முதல் 10,000 பேர் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெறவில்லை என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இதனால், பொங்கல் பரிசு பெறாதவர்கள் ஜனவரி 20ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.