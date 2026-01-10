அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Pension Scheme: உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Assured Pension Scheme: உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் தமிழக அரசு அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே, அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஜனவரி 3ஆம் தேதி மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (TAPS) அறிவித்தார். இந்த புதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு கடைசியாக பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதத்துக்கு சமமான உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
உறுதியளிக்கப்பட் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் 10 சதவீதம் ஓய்வூதிய நிதிக்கு பங்களிக்க வேண்டும். நேரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை வழங்க தேவையான கூடுதல் நிதித் தேவையை மாநில அரசு ஏற்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக, வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வு (DA) வழங்கப்படும்.
ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், அவர் பெற்று வந்த ஓய்வூதியத்தில் 60 சதவீதம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயனாளிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். ஓய்வு பெறும் போது அல்லது பணியின் போது மரணம் ஏற்பட்டால், அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் பணிக்காலத்தின் அடிப்படையில் ரூ.25 லட்சத்திற்கு மிகாமல் பணிக்கொடை வழங்கப்படும்.
மேலும், இந்த புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், பணிக்காலம் இருக்கும்போதே ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். சிபிஎஸ் திட்டத்தில் பணியில் சேர்ந்து ஓய்வூதியம் பொறாமல் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்திற்கு அரசு ஊழியர்கர்கள் ஆசிரியர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, வெறும் வாய்மொழி அறிவிப்பாக மட்டுமே ஓய்வூதியம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டதாகவும், அரசாணை வெளியிட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்தது. இதனால், தமிழக அரசு சற்று முன் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
இதனை அடுத்து, தமிழக அரசு தற்போது உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து அரசாணை வெளியிட்டது. உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் 2026 ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதாகவும் முன்தேதியிட்ட அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.