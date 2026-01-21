தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tamil Nadu Government Job: கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தண்டு மாரியம்மன் கோயிலில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த பணிக்கு தமிழ் படிக்க தெரிந்தால் போதும்.
Coimbatore Tamil Nadu Government Temple Job: தண்டு மாரியம்மன் கோயிலில் ஓதுவார், இரவுக்காவலர் பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 24ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்த கோயில்களின் உள்ள பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், கோவை அவிநாசியில் உள்ள தண்டு மாரியம்மன் கோயிலில் பணியிடங்கள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
அதாவது, கோவை அவினாசியில் தண்டு மாரியம்மன் கோயிலில் மொத்தம் 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஓதுவார், இரவுக்காலவர் பணிக்கு தலா ஒரு இடங்கள் மொத்தம் 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்யப்பட்டவராகவும் 45 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, ஓதுவார் தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
சமய நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மூன்றாண்டு பாடப்பிரிவை முடித்ததற்கான தேவாரப்பள்ளி வழங்குகின்ற சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓதுவார் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900 வரை வழங்கப்படும். இரவுக்காவலர் பணிக்கு ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். ஜனவரி 24ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்ப படிவத்தை திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்து சமய அறநிலையத்துறை, அருள்மிகு தண்டுமாரியம்மன் கோயில், அவினாசி சாலை, கோவை 18 என்ற முகவரிக்கு ஜனவரி 24ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இரண்டு நாட்களே உள்ளதால் உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.