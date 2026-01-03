டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Free Coaching: டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
TNPSC Free Coaching Class: போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதில் எப்படி சேருவது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் இளைஞர்கள் ஆண்டுதோறும் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர். மத்திய, மாநில அரசு பணிகளுக்கான போட்டி தேர்வுகளுக்கு தீவிரமாக தயாராகி, தேர்வுகளை எழுதுகின்றனர். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான பிரத்யேகமாக வகுப்புகளுக்கு பல தேர்வர்கள் சேருகின்றனர்.
ஆனால், அனைத்து தேர்வர்களாலும் கட்டணம் செலுத்தி போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை. இதனை கவனத்தில் கொண்ட தமிழக அரசு தேர்வர்களுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அதுவும் வீட்டில் இருந்தபடியே, தேர்வர்கள் பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள முடியும்.
இந்த நிலையில், இலவச பயிற்சி வகுப்பு குறித்து தமிழக அரசு தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வழங்க உள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வை பொறுத்தவரை, குரூப் 1, 2 தேர்வின் பாடத்திட்டங்களுக்கான வகுப்புகள் நடக்க உள்ளது. ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 9ஆம் தேதி வரை 5 நாட்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்த உள்ளது.
அதாவது, கல்வித் தொலைக்காட்சி அல்லது TN Career Service Employment என்ற யூடியூப் சேனல் மூலம் இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளலாம். வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த பயிற்சி வகுப்பினை தேர்வர்கள் காண முடியும். இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரையும், மறுஒளிபரப்பு மாலை 7 மணி முதுல் இரவு 9 மணி வரையும் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் தேர்வர்கள் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகளில கலந்து கொள்ளலாம். இதனை பார்ப்பதற்காக விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த வகுப்புகளை கவனிக்கலாம்.
ஒவ்வொரு நாளும் ஆஆர்பி, டிஎன்பிஎஸ், வங்கி போட்டித் தேர்வுகள், சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுகளுக்கான பாடத் திட்டங்கள் விரிவாக நடத்தப்படும். எனவே, மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.