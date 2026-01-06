English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Pongal Parisu: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கவதற்கான தமிழகத்தில் வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரேஷன் கடைகள் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Tamil Nadu Ration Shops: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000  ரொக்கம் வழங்கப்படுவதையொட்டி, ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ரேஷன் கடைகளுக்கு வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 10ஆம் தேதி சனிக்கிழமை விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
தமிழர் திருநாளான தைப் பொங்கல் திருநாளை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில்,  பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும், இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கு குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கமும் மற்றும் விலையில்லா வேட்டி, சேலை வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.   

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கவதற்கான டோக்கன் தமிழகம் முழுவதும் தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் வரும் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.   

எனவே, ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  இதற்கிடையில், வாரத்தின் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும்  ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை இருப்பது வழக்கம். ஆனால், ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரேஷன் கடைகளுக்கு வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

ஜனவரி 8ஆம் தேதி பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ள நிலையில், ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ரேஷன் கடைகள் இயங்கும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஜனவரி 10ஆம் தேதி சனிக்கிழமை ரேஷன் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுள்ளது. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படுவதை முன்னிட்டு, இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கிடையில், பொங்கல் பரிசு டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ரேஷன் கடைகளில் ஒருநாளைக்கு 500 பேருக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கிடையில், யாருக்கெல்லாம் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும்  ரூ.3,000 கிடைக்கும் என்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதன்படி, அனைத்து  அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3,000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும். மேலும், சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு கிடைக்காது.  ரேஷனில் எந்த பொருளும் வாங்காமல் வெறும் அடையாள  சான்றுக்காக மட்டும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது. 

மேலும், மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்க்ள, பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்களில் ஒரு பிரிவினருக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு கிடையாது என கூறப்பட்டுள்ளது.  எனவே, தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

