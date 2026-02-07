விவசாயிகளுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.5 லட்சம் கடன்! தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government E KCC Farmers Loan Scheme:விவசாயிகள் ஒரே நாளில் கடன் பெறும் வகையில், தமிழக அரசு E-KCC திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. எனவே, இந்த திட்டம் மூலம் எப்படி கடன் பெறலாம் என்று பார்ப்போம்.
Tamil Nadu Government E KCC Farmers Loan Scheme: தமிழக அரசின் இந்த திட்டம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் பெற முடியும். அதுவும் ஒரே நாளில் அவர்கள் கடன் பெறலாம்
தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக விவசாயிகளின் நலனில் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவுவதற்காக தமிழக அரசு பயிர்க்கடன், உதவித் தொகை போன்றவற்றை செய்து வருகிறது. மேலும், அவர்கள் எளிதாக கடன் பெறும் வகையிலும், பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த நிலையில், விவசாயிகள் ஒரே நாளில் கடன் பெறும் தமிழக அரசு திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் விவசாயிகள் அலைச்சல் எதுவும் இல்லாமல், ஆன்லைனில் ஒரே நாளில் கடன் பெற முடியும். அது தான், E-KCC திட்டம். E-KCC திட்டம் மூலம் ஒரே நாளில் விவசாய கடன் பெறலாம்.
கூட்டுறவுத்துறை விவசாயிகளின் நலனுக்காக இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்தின் மூலம் எளிய முறையில் கடன் வழங்கப்படும். முன்னபாக, கூட்டுறவுத்துறை மூலமாக கடன் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது, ஆன்லைன் மூலமாக கடன் வழங்கப்படுகிறது.
E-KCC திட்டம் மூலம் ஒரே நாளில் 100 பேர் வரை கடன் வழங்கலாம். இதன் மூலம், அவர்களுக்கு ஒரே நாளில் விவசாயிகளை கடன்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நேடியாக அவரக்ள் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக செலுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் தேவையற்ற அலைச்சல், காத்திருப்பு எதுவும் இல்லை.
E-KCC திட்டம் மூலம் விண்ணப்பித்த அன்றே கடன் கிடைக்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் விரும்பும் விவசாயிகள் ஆதார் அட்டை, நிலத்திற்கான சிட்டா இருந்தால் போதுமானது. இதனை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் கடன் வாங்க முடியும்.
இந்த திட்டம் அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு அருகில் உள்ள இ சேவை மையங்களுக்கு சென்று அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு சென்று, நீங்கள் E-KCC திட்டம் மூலம் கடனை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இந்த திட்டம் மூலம் ரூ.5 லட்சம் வரை விவசாயிகள் கடன் பெற முடியும். இதற்கு 2 சதவீதம் வட்டி விதிக்கப்படுகிறது. எனவே, ஒரே நாளில் கடன் விரும்பும் விவசாயிகள் இந்த E-KCC திட்டம் மூலம் எளிதாக கடன் பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.