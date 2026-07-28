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தமிழ்நாடு அரசு கல்விக் கடன் சிறப்பு முகாம் : ரூ.7.5 லட்சம் வரை பெறலாம் - முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 28, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:53 PM IST

Tamil Nadu Government Education Loan Special Camp : ராணிப்பேட்டையில் நடக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் கல்விக் கடன் சிறப்பு முகாம் குறித்த முழு விவரம்

 

Tamil Nadu Government Education Loan Special Camp : தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு கல்விக் கடன் முகாம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நடக்க உள்ளது. தேதி, கல்விக் கடன் பெற தேவையான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர்கள் கல்லூரிப் படிப்பிற்காக தமிழ்நாடு அரசின் கல்விக்கடன் வேண்டி விண்ணப்பிப்பதற்காக சிறப்பு கடன் முகாம் வருகின்ற 30.07.2026 (வியாழக் கிழைமை) அன்று காலை 11.00 மணி அளவில் இராணிப்பேட்டை ஸ்கடர் மருத்துவக் கல்லூரியில் நடக்க உள்ளது. 

 

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31.7.2026 (வெள்ளிக் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணி அளவில் டான்பாஸ்கோ வேளாண்மைக் கல்லூரி, தக்கோலத்திலும், 04.08.2026 (செவ்வாய்க் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணி அளவில் இராணிப்பேட்டை பொறியியல் கல்லூரியிலும், 05.08.2026 (புதன் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணி அளவில் அன்னை மீரா பொறியியல் கல்லூரியிலும் நடைபெறவுள்ளது.

 

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இந்த சிறப்பு கடனுதவி வழங்கும் முகாமில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவ, மாணவியர்கள் தங்கள் ஆதார் அட்டை, பான்கார்டு, (மாணவர் மற்றும் பெற்றோர்) குடும்ப அட்டை, பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், 10-வது மற்றும் 12-வது மதிப்பெண் சான்றிதழ், இருப்பிடச்சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ் கொண்டு வர வேண்டும். 

 

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மேலும், தந்தை அல்லது தாய் வருமான சான்றிதழ், புகைப்படம், வங்கி கணக்கு எண், தொலைபேசி எண் மற்றும் இமெயில் ஐ.டி, கல்லூரி சேர்க்கை கடிதம் கட்டண விபரங்கள் பட்டியலுடன் முகாம் நடைபெறும் இடத்திற்கு பெற்றோர் / பாதுகாவலருடன் வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

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மேலும் இம்முகாமில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வங்கிகள் கலந்து கொண்டு விண்ணப்பங்களைப் பெற்று தகுதியானவர்களுக்கு அன்றைய தினமே கல்வி கடன் வழங்க மாவட்ட முன்னோடி வங்கி அலுவலகம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

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மாணாக்கர்களுக்கு ரூ.4 இலட்சம் வரை கல்விக் கடனுதவி பெறுவதற்கு எவ்வித பிணையும் தேவையில்லை. ரூ.4 இலட்சம் முதல் ரூ.7.50 இலட்சம் வரை பிணையுடன் கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே, மாணாக்கர்கள், பொதுமக்கள் கல்வி கடன் வழங்கும் முகாமில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ப்ரியா ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

 

TAGS:
Tamil Nadu government
Education Loan
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