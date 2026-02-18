ரூ.60,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. புனித பயணம் செல்பவர்கள் சூப்பர் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

Tamil Nadu Government Jerusalem Pilgrimage Scheme: ஜெருசேலத்திற்கு புனித பயணம் செல்வோர்களுக்கு தமிழக ரூ.60,000 வரை நிதியுதவி வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
Tamil Nadu Government Jerusalem Pilgrimage Scheme: 01.11.2025க்கு பிறகு ஜெருசேலம் சென்று புனிதபயணம் மேற்கொண்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் சமூக நலன் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. அதாவது, இஸ்லாமியர்களுக்கான ஹஜ் பயண திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவியும் போன்றவற்றை வழங்குகிறது.
அந்த வகையில், கிறிஸ்தவர்களுக்காக ஜெருசேலம் பயண உதவி திட்டத்தையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. ஜெருசேலம் புனித பயணம் செய்தவர்களுக்கு உதவி தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்தால் உங்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜெருசேலம் புனிதப் பயணம் மேற்கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற விரும்புபவர்கள் 01.11.2025க்கு பிறகு ஜெருசேலம் சென்று புனிதப் பயணம் மேற்கொண்ட கிறித்துவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
ஜெருசேலம் புனித பயணம் மேற்கொண்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு தலா ரூ.37,000 நிதியுதவி தமிழக அரசு வழங்குகிறது. கன்னியஸ்திரிகள் மற்றும் அருட்சகோதரிகளுக்கு தலா ரூ.60,000 நிதியதவி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் அல்லது bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, கலச மகால், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை - 600005 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெருசேலம் திட்டத்தில் புனித பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புபவர்கள் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.