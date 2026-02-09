தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சப்ரைஸ்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ் இதோ

Tamil Nadu Free Meal Scheme To Sanitary Workers: தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Free Meal Scheme To Sanitary Workers: முன்னதாக, சென்னையில் மட்டும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மாநகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகளில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தமிழக அரசு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளின் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் உள்ள போளிவாக்கம் ஊராட்சி அத்திக்குளம் கிராமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகளில் பணிபுரியம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்துள்ளார்.
இந்த திட்டம் மூலம் சென்னை உட்பட 25 மாநகராட்சி, 141 நகராட்சிகள், 479 பேரூராட்சிகளில் பணிபுரியும் 1.29 லட்சம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சுகாதாரமான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், 1.29 லட்சம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேளையும் இலவசமாக உணவு வழங்கப்படும்.
காலை உணவில் இட்லி, பொங்கல், கிச்சடி போன்றவை வழங்கப்படும். மதிய உணவில் கலவை சாதம், ரசம், சாம்பார், பொரியல் வழங்கப்படும். இரவு உணவாக சப்பாத்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, தூய்மை பணியாளர்கள் மூன்று வேளையும் தமிழக அரசு கொடுக்கும் உணவுகளை சாப்பிடலாம். இதனால், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் பயனடைவார்கள்.
அண்மையில் தான் தூய்மை பணியாளர்களுககு மதிப்பூதியம் ரூ.6,000 ஆக தமிழக அரசு உயர்த்தியது. அதாவது, இதற்கு முன்னதாக ரூ.5000 வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.6,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியம் ரூ.6,000 வழங்குவதற்கு ரூ.417 கோடி தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.