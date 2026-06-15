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TN Government Scheme: மாணவர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி, இலவச விடுதி வசதி.. அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 15, 2026, 03:06 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:06 AM IST

TN Government Scheme: தமிழக மாணவர்களுக்கு முக்கிய தகவல். இலவச விடுதிகள் பற்றி சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Tamil Nadu Government Free Student Hostels: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையின மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியருக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி, பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையின மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியர்கள் இலவசமாக விடுதிகளில் தங்கி கல்விகற்க விண்ணபங்கள் வரவேற்கப்படுகிவதாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார்.

Tamil Nadu Governemnt1/8

தமிழக அரசு

தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கான பல வகையான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. மாணவர்களின் வாழ்வை எளிதாக்கி அவர்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்து கொடுக்க, இலவச பேருந்து வசதிகள், இலவச புத்தகங்கள், கவ்லி உதவித்தொகை வசதிகள் என பல வகையான நன்மைகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

Chennai District Collector S. Malathi Helen2/8

சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எஸ்.மாலதி ஹெலன்

அந்த வகையில் மாணவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எஸ்.மாலதி ஹெலன் வெளியிட்டுள்ளார். சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையின மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியருக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Free Student Hostels3/8

இலவச விடுதிகள்

இந்த அறிவிப்பின் படி, பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையின மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியர்கள் இலவசமாக விடுதிகளில் தங்கி கல்விகற்க விண்ணபங்கள் வரவேற்கப்படுகிவதாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார்.

Free Student Hostels4/8

இலவச விடுதி வசதி

இது தொடர்பாக அவர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரிகள் குறித்து தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு சென்னையில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியருக்கு 12 அரசு கல்லூரி மாணவர் விடுதிகள் மற்றும் 6 அரசு கல்லூரி மாணவியர் விடுதிகளை நடத்தி வருவதாகவும், அந்த விடுதிகளில் தங்கி படிக்க விருப்பம் உடைய மாணவ மாணவியர் அதற்கு விண்ணப்பிகலாம் எனவும் கூறியுள்ளார்.

Free Student Hostels: How to Apply5/8

இலவச விடுதிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி

இந்த விடுதியில் சேர பட்டப்படிப்பு, பட்டமேற்படிப்பு, ஐடிஐ மற்றும் பாலிடெக்னிக் படிப்புகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு தகுதி உள்ளது. மாணவர்களின் பெற்றோர் / பாதுகாவலர் பெறும் வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.2,00,000 -க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் இருப்பிடத்திற்கும், கல்வி நிலையத்திற்கும் குறைந்தபட்சம் 8கிமீ தொலைவு இருக்க வேண்டும்,

Free Student Hostels Benefits6/8

தமிழ்நாடு இலவச விடுதி திட்டத்தில் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

தமிழ்நாடு இலவச விடுதி திட்டத்தின் கீழ், விடுதியில் எந்த வித செலவும் இல்லாமல் பல வசதிகளை பெறலாம்: மூன்று வேளை உணவு, தங்கும் வசதி, முதலாம் ஆண்டு தங்கிப் பயிலும் மாணவ/மாணவியருக்கு ஜமக்காளம், அனைத்து மாணவ/மாணவயிர்களுக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை போர்வைகள் வழங்கப்படும்.

Free Student Hostels Applications7/8

தமிழ்நாடு இலவச விடுதி திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட விடுதிகாப்பாளர்/காப்பாளினிகளிடமிருந்தோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்படோர் நல அலுவலகத்திலிருந்தோ தகுதியுடைய மாணவ/மாணவியர் விண்ணப்பங்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Free Student Hostels: Last Date to Apply8/8

தமிழ்நாடு இலவச விடுதி திட்டம்: விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்

மாணவ/மாணவியர் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட விடுதிகாப்பாளர்/காப்பாளினி அல்லது  மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்படோர் நல அலுவலகத்தில் ஜூலை 15, 2028 -க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஏழை எளிய மாணவர்கள் கூடுதல் நிதி சுமை இன்றி தங்கள் படிப்பைத் தடையின்றி தொடர உதவி கிடைக்கின்றது.

TAGS:
TN Government
Free hostels

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