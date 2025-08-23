தமிழ்நாடு அரசின் ரூ. 3 லட்சம் மானியம் - யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government: ரெடிமேட் ஆடை உற்பத்தி செய்யும் ஆலையை அமைக்க மூன்று லட்ச ரூபாய் வரை மானியம் தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது.
Subsidy For Readymade Garment Manufacturing Units: தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் இந்த மானியத்தை பெற என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும், விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் (Tamil Nadu Government) பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை இந்த சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் அளிக்கும் வகையிலும் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்தும் வகையிலும் பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது.
அந்த வகையில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த தையல் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கே என்றே பிரத்யேக திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அந்த திட்டம் என்ன, அந்த திட்டத்தில் பயன் பெற என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும், அந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இங்கு காணலாம்.
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த தையல் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் சுயதொழில் தொடங்கி பொருளாதார மேம்பாடு அடைவதற்கு ஆயத்த ஆடை (Readymade Garments) உற்பத்தி அலகுகள் அமைக்கும் திட்டம் செயல்பபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு இந்த திட்டத்தை கடந்த 2022-23ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி அலகுகள் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு ரூ.3 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில், தற்போது ரூ.3 லட்சம் மானியத்துடன் இந்த ஆயத்த ஆடையகம் அமைக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், இந்த மானியத்தை பெறுவதற்கு சில தகுதிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு வரையறுத்துள்ளது.
குறிப்பாக, ஒரு குழுவாக இருந்தே ஆயத்த ஆடையகம் அமைக்க மானியம் கோர முடியும். அந்த குழு 10 நபர்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த குழு உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச வயது 20 ஆக இருக்க வேண்டும். குழு உறுப்பினர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
மேலும் குழு உறுப்பினர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட, சீர்மரபினர்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும், சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனத்துறை மூலம் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே தகுதியான நபர்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.