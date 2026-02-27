English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி

Tamil Nadu Government: சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு கால முறை ஓய்வூதிய மற்றும் ஒட்டுமொத்த தொகையை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தியுள்ளது.
சிறப்பு காலமுறை ஊதியப் பணியாளர்கள், சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகுப்பை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு நேற்று (பிப். 26) அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. சிறப்பு குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் இறுதிச் சடங்கிற்கான செலவினத் தொகை வழங்குதல் குறித்தும் ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அலுவலர்  குழு 2017இன் பரிந்துரைப்படி, சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் பெறும் சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், வனக் களப்பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள், சமையலளர்கள், சமையல் உதவியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு கால முறை ஓய்வூதிய மற்றும் ஒட்டுமொத்த தொகை வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.   

சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவருக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த தொகை உயர்த்தி வழங்கிடவும் குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் அவர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டால் இறுதிச் சடங்கிற்கான செலவினத்தொகையும் வழங்கியும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.  

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் இந்த அறிவிப்பினை செயல்படுத்திட சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம், ஒட்டுமொத்த தொகையை உயர்த்தியும், அப்பணியாளர்கள் ஓய்வுக்கு பின் உயிரிழக்க நேரிட்டால் சிறப்பு குடும்ப ஓய்வூதியம், இறுதி சடங்கிற்கான செலவினத்தொகை உள்ளிட்ட திருத்தப்பட்ட தொகையை இங்கு காணலாம்.  

சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு ஓய்வூதியம் தற்போது உள்ள தொகை ரூ.2,000 ஆகும், அதை ரூ.3,400 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த தொகை ரூ.1 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு குடும்ப ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.1200 ஆகும்.  

குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், வனக் களப்பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கான ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.2 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.3,200 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், இவர்களுக்கான ஒட்டுமொத்த தொகை ரூ.1 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.2 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. சிறப்பு குடும்ப ஓய்வூதியத் தொகையும் ரூ.1100 ஆக உள்ளது.   

அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள், சமையலர்கள், சமையல் உதவியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம் ரூ.2 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.3 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த தொகை ரூ.50 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.1 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.1.000 ஆக உள்ளது.  

மேலும், சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், வனக் களப்பணியாளர்கள்,  அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள், சமையலர்கள், சமையல் உதவியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோரில் சிறப்பு ஓய்வூதியம் பெறுவார் உயிரிழக்க நேரிட்டால், இறுதிச் சடங்கு செலவினங்களுக்காக உடனடி நிவாரணமாக ரூ.20 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

