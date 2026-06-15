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214 காலியிடம்... தமிழக அரசு விண்ணப்பம் வெளியீடு - கோயில் அறங்காவலராக நல்ல வாய்ப்பு!

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:03 PM IST

Tamil Nadu Government HRCE : இந்து சமய அறிநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் கோயில்களுக்கு அறங்காவலர்களாக அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. 214 கோயில்களுக்கு அறங்காவலர்களை நியமிக்க தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்? குறித்து இங்கு காணலாம்.

 

 

 

214 காலிப்பணியிடம்1/5

214 காலிப்பணியிடம்

தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 214 திருக்கோயில்களுக்கு அறங்காவலர்களை நியமிப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமன்திற்கான தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம்2/5

விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம்

அறங்காவலர் நியனம் செய்யப்பட உள்ள திருக்கோயில்கள் விவரம், தகுதிகள், விண்ணப்ப படிவும் ஆகியவை www.hrce.tn.gov.in என்ற துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (Image Source : HRCE Website)

விண்ணப்பிப்பது எப்படி3/5

விண்ணப்பிப்பது எப்படி

ஆன்லைன் மூலம் பூர்த்தி செய்து உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்பிக்கலாம். இல்லையெனில், ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவும் விண்ணப்ப படிவங்களை இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம். தொடர்ந்து பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் பதிவேற்றம் செய்யலாம். 

விண்ணப்பத்தை அனுப்பும் முறை4/5

விண்ணப்பத்தை அனுப்பும் முறை

இதுவும் இல்லையெனில், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் நேரிலோ அல்லது விரைவஞ்சல் (Speed Post) மூலமாகவோ சம்பந்தப்பட்ட மண்டல இணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை வரும் ஜூலை 22ஆம் தேதி அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். (Image Source : X/@TNDIPR, X/@tnhrcedept)

அறநிலையத்துறை5/5

அறநிலையத்துறை

அறநிலையத்துறை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிறகு, விருப்பப்பட்டவர்கள் இதை விண்ணப்பிக்க முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால், இதில் கேட்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ்கள், ஆணவங்களை பெறுவதில் சிக்கல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த குழப்பங்களையும், சந்தேகங்களையும் தீர்க்கும்படி, தமிழ்நாடு அரசை நோக்கி சமூக வலைதளத்தில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். (Image Source : X/@Rama_Krishnan) 

TAGS:
HRCE
Tamilnadu Government

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