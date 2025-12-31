ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க

TET Exam Latest News: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கோரி ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், டெட் தேர்வு குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government On Teachers: ஆசிரியர்கள் தகுதித் தேர்வு (TET) குறிப்பிட்ட சிலருக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு ஆண்டின் இறுதியில் வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு கட்டாயமாகும். ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் இத்தேர்வு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால், சமீபத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முக்கிய அறிவிப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்டது. அதாவது, 2011ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பதவி உயர்வு பெறவும் ஆசிரிகள் டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்கள் பணியில் இருந்து விலக வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். இல்லையெனில் விருப்ப ஓய்வு பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் தீர்ப்பு வழங்கியது. இந்த தீர்ப்பு ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இந்த தீர்ப்பின் மூலம், சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ஆசிரியகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். இது தொடர்பான வழக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆசிரிகள் பாதிக்காத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், டெட் தேர்வு குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதில் இருந்து அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 470 ஆசிரிகளுக்கு விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 2023, டிசம்பர் 13ஆம் தேதிக்கு முன்னர், அரசு நிதியுதவி பெறும் சிறுபான்மைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கு இத்தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
அவர்களுக்கு நியமன ஒப்புதல் அளிக்கும் கோரும் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் கருத்துருவை ஏற்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சிறுபான்மை பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் 470 பேருக்கு டெட் தேர்வில் இருந்து விலக்க அளிக்கப்படுகிறது என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, சிறுபான்மை பள்ளிகளில் பணிபுரியும் 316 பட்டதாரி ஆசிரியர்களும், தொடக்க கல்வி இயக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பணிபுரியும் 154 ஆசிரியர்களும் என 470 ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டுக்கு முன்பு வெளிவந்த இந்த அறிவிப்பால் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கோரி ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்பு நல்ல அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிடுவார் என தகவல் கசிந்துள்ளது. தேர்தல் நடக்கும் நிலையில், தமிழக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடுவது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.