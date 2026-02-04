ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Sanitation Workers Honorarium: தமிழகத்தில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் பணியாற்றும் தூய்மைக் காவலர்களுக்கான மதிப்பூதியம் ரூ.5000 இருந்து ரூ.6,000 ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Increase Honorarium Of sanitation workers: தூய்மை பணியாளர்களுக்கான மதிப்பூதியத்திற்காக ரூ.417 கோடி கூடுதலாக ஒதுக்கி தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் பல லட்சம் தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை செயல்படுத்த 150 வீடுகளுக்கு ஒரு தூய்மை பணியாளர் என்ற அடிப்படையில், 66,025 தூய்மை பணியாள்ரகள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த தூய்மை பணியாளர்கள் கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று குப்பைகளை சேகரித்து தரம் பிரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இவர்களுக்கான மதிப்பூதியம் குறைவாக இருப்பதாகவும், தங்களுக்கான மதிப்பூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது.
இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் கூட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதாவது, தூய்மை பணியாளர்களின் மாதாந்திர மதிப்பூதியம் ரூ.3,600லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், இந்த அறிவிப்பினை செயல்படுத்தும் விதமாக தமிழக அரசு தூய்மை பணியார்களுக்கான மதிப்பூதியத்தை ரூ.6000 ஆக உயர்த்தி அரசாரணை வெளியிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் பணியாற்றும் தூய்மைக் காவலர்களுக்கான மதிப்பூதியம் ரூ.5,000 வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், ரூ.6,000 ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இதற்காக ரூ.417 கோடி கூடுதல் நதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.
இதனால், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும், தூய்மை பணியாளர்களின் நலனில் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
அண்மையில் கூட, சென்னையில் வேலை செய்யும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் வரும் நாட்களில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தூய்மை பணியாளர்களின் மதிப்பூதியம் உயர்த்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.