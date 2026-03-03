ரேஷன் கார்டு + ஆதார் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த முக்கிய அப்டேட்

Ration Card : ஆதார் கார்டு ஓடிபி அடிப்படையில் ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்க்கும் முறையை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.
Ration Card : ரேஷன் கார்டில் இனி ஆன்லைனில் எளிமையாக பெயர் சேர்க்கலாம். இதில் வந்திருக்கும் முக்கிய மாற்றம் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு (Ration Card) சேவைகளை முற்றிலுமாக டிஜிட்டல்மயப்படுத்திவிட்டது. ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் முதல் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் உள்ளிட்ட முக்கியமான சேவைகள் அனைத்தும் ஆன்லைனில் வீட்டில் இருந்தபடியே செய்துகொள்ள முடியும்.
அந்தவகையில் ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பதில் ஆதார் அங்கீகார அடிப்படையிலான முறையை இப்போது நடைமுறைப்படுத்தியிருகிறது.
அதாவது, உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவரின் பெயரை ரேஷன் கார்டில் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் எங்கும் அலையவேண்டியதில்லை. ஆன்லைனில் https://www.tnpds.gov.in/ -ல் எளிமையாக விண்ணப்பிக்க முடியும்.
உங்கள் குடும்பத்தினரின் பெயரை ரேஷன் கார்டில் சேர்க்க வேண்டும் என்றால், உங்கள் கையில் ஒரு மொபைல் இருந்தாலே போதும். https://www.tnpds.gov.in/ வெப்சைட்டுக்கு செல்லுங்கள். அதில் உறுபினர் பெயரை சேர்க்க என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.
ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது கொடுத்த மொபைல் எண்ணை புதிதாக திறக்கும் பக்கத்தில் கொடுக்கவும். அங்குள்ள கேப்சாவை உள்ளிட்ட பிறகு உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஓடிபி வரும்.
அதனை உள்ளிட்டு சென்றால் புதியாக சேர்க்க இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினரின் தகவல்களை உள்ளிட வேண்டும். அவரின் ஆதார் தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும். அப்போது உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஓடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டு விண்ணப்பத்தை சமர்பிக்க வேண்டும்.
நீங்கள் கொடுத்த தகவல் சரியாக இருந்தால் ஒரு வாரத்துக்குள் உங்கள் ரேஷன் கார்டில் புதிதாக சேர்க்கக்கோரி விண்ணப்பித்த குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டு விடும்.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யாருடைய பெயராக இருந்தாலும் எளிமையாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இதற்காக நீங்கள் எங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை.
குடும்ப தலைவர் தொடர்பான தகவல்களை மாற்ற வேண்டும் என்றால் மட்டும் நீங்கள் வட்டார வழங்கல் அலுவலகத்துக்கு நேரடியாக சென்று மனு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
ரேஷன் கார்டில் இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எனவே, இதுவரை உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் பெயர் ரேஷன் கார்டில் சேர்க்கப்படாமல் இருந்தால், இப்போதே விண்ணப்பித்து சேர்க்கவும்.