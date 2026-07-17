/இ-சேவை மையங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தல்

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திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வருவாய்த் துறை இணையவழி சான்றிதழ் விண்ணப்பங்கள் தொடர்பாக இ-சேவை மையங்களின் தரவு உள்ளீட்டாளர்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இணையவழி வருவாய் த்துறைச் சான்றிதழ் விண்ணப்பங்கள் தேவையற்ற காரணங்களால் நிராகரிக்கப்படுவதை குறைக்கும் நோக்கில், தவறுகள் அதிகம் ஏற்பட்ட 54 இ-சேவை மையங்களின் தரவு உள்ளீட்டாளர்களுடன் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்அவர்கள் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில், ஒவ்வொரு இ-சேவை மையத்தின் நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மையவாரியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு. நிராகரிப்பிற்கான காரணங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், ஒவ்வொரு இ-சேவை மைய தரவு உள்ளீட்டாளர்கள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் கருத்துக்களை விளக்குவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில், விண்ணப்பதாரரின் பெயர், தந்தை / தாய் பெயர், பிறந்த தேதி, நிரந்தர முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை பிழையின்றி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும், தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் தெளிவாக ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், வாரிசுச் சான்றிதழ் விண்ணப்பங்கள் இறந்தவரின் நிரந்தர முகவரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு மட்டுமே விண்ணப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், இதர அனைத்து சான்றிதழ் விண்ணப்பங்களும் உரிய அதிகாரவரம்பிற்குள் (Jurisdiction) மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
கூட்டத்தின் போது, இ-சேவை மைய தரவு உள்ளீட்டாளர்கள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் நடைமுறை மற்றும் தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களை எடுத்துரைத்தனர்.
அவற்றில் உண்மையான நடைமுறை தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலர்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகள் வழங்கப்படும் என்றும், தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு மின்ஆளுமை முகமை (TNeGA)-க்கு தெரிவித்து விரைந்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தெரிவித்தார்.
இறுதியாக, பொதுமக்களுக்கு துல்லியமான மற்றும் விரைவான சேவையை வழங்குவதில் இசேவை மையங்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது என்பதை வலியுறுத்திய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் முழுமையாக சரிபார்த்து, அரசின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
தவிர்க்கக் கூடிய நிராகரிப்புகளை குறைத்து, பொது மக்களுக்கு தரமான சேவையை வழங்க அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது