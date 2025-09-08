குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு குறித்து தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளது.
Tamil Nadu Government : கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்டோருக்கு கருக்கலைப்பு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamil Nadu Government : பாலின விகிதம் என்பது ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 1000 ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் என்ற விகிதம் ஆகும். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெண் பாலின விகிதம் முக்கிய குறியீடாக உள்ளது. பெண் சிசு மரணத்தை தடுப்பதற்கு, கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என கண்டறியப்படுவது பாலின தேர்வு தடைச்சட்டம் 1992 பிரிவு 6 இன் படி, தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஸ்கேன் சென்டர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது
திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் பாலினம் கண்டறிதல் அதிகளவில் நடைப்பெற்று வருகிறது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக போர்டபில் ஸ்கேன்மெஷின் வைத்துக்கொண்டு கிராமப்புறங்களில் ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் கொட்டகை அமைத்து அல்லது வீட்டை தற்காலிகமாக வாடகை எடுத்து இடைத்தரகர்கள் மூலம் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என கண்டறியும் ஒரு கும்பல் கருகலைப்பு செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சுகாதார குழுக்கள் இணைந்து ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரில் 14.05.2025 அன்று Decoy Operation மேற்கொண்டனர். இடைத்தரகர்கள் மூலம் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா என கண்டறிய கர்பிணி தாய்மார்களை அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று இடைத்தரகர்கள் கையும், களவுமாக பிடிக்கப்பட்டு அவர்களின் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 18.08.2025 அன்று பரதேசிப்பட்டியில் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என கண்டறிய 12 கர்பிணித் தாய்மார்கள் காத்திருந்தினர்.
இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்ததின் பேரில் திருப்பத்தூர் இராட்சமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்கள் உட்பட 5 பேரைக் கைது செய்தனர். மேலும் கைதான 5 பேரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடந்து வருகிறது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் பாலின விகிதம் 942 ஆகும். பாலின விகித தரவுகளை கிராம வாரியாக ஆராய்ந்தபோது 58 கிராம பஞ்சாயத்து மற்றும் 9 நகர்புற வார்டுகள் 1000 ஆண்களுக்கு 900 பெண்கள் என்ற பாலின விகிதத்திற்கும்குறைவாக உள்ளது.
பாலின விகிதத்தினை உயர்த்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும் சட்டத்திற்கு புறம்பான கருக்கலைப்பு தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகின்றது.
எனவே, திருப்பத்தூர் மாவட்ட மக்கள் கருவில் உள்ள குழந்தை பாலினத்தை கண்டறிந்து, கருக்கலைப்பு செய்வதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
மேலும், இதுபோன்ற சட்டத்திற்கு புறம்பான கருக்கலைப்பு குறித்து தகவல் தெரிந்தால், அது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலுள்ள மாவட்ட கண்காணிப்பு அறை/ மாவட்ட சுகாதார அலுவலக தாய் சேய் நலகண்காணிப்பு அறைக்கு தவறாமல் தகவல் தெரிவிக்குமாறு திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
சரியான தகவல் அளிப்பவர்களுக்கு அன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் பரிசும், பாராட்டுச்சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் -7358122720 சுகாதாரத்துறை கண்காணிப்பு அறை எண் - 9043585680, மாவட்ட கண்காணிப்பு அறை எண் (மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்) - 914179-222111