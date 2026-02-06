இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Anganwadi Summer Holidays: அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 31 நாட்கள் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால், ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
Tamil Nadu Government Anganwadi Summer Holiday Announced: கடந்த காலங்களில் 15 நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது 31 நாட்கள் வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் சுமார் 50,000க்கும் மேற்பட்ட அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அங்கன்வாடி மையங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் சிலர் முழு நேர ஊழியர்களாகவும், பகுதி நேர ஊழியர்களாகவும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வு, கோடை விடுமுறை விடுப்பு, காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்புவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். குறிப்பாக, 2026ஆம் ஆண்டு, தங்களுக்கு 30 நாட்கள் கோடை விடுமுறை வழங்க வேண்டும் என அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
இவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு 2026 மே 1ஆம் தேதி முதல் மே 31ஆம் தேதி வரை அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளது.
கடந்த காலங்களில் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு 15 நாட்கள் மட்டுமே கோடை விடுமுறை இருந்தது. இதனால், அவர் கொளுத்தும் வெயிலிலும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு வந்து செல்லும் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக, 2026ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 31 நாட்களும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது, கோடை விடுமுறை நாட்களில் ஊட்டச்சத்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முன்பருவத்தில் பயிலும் 2 முதல் 6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சத்துமாவு, விடுமுறை தொடங்குவதற்கு முன்பே வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒரு குழந்தைக்கு தினமும் 50 கிராம் வீதம் சத்துமாவு வீட்டிற்கு தினமும் எடுத்து செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கன்பாடி ஊழியர்களுக்கு மே மாதத்தில் விடுமுறை வழங்கப்படும் போது, உணவூட்டும் பணிகளை மாற்று ஏற்பாட்டுடன் மேற்கொள்ளும்போது, குழந்தை மையங்கள், அரசின் கொள்ளை முடிவின்படி ஆண்டு முழுவதும் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.