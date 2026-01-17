English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?

பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?

Tamil Nadu Government Pongal Parisu: 2026 பொங்கல் பரிசு தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 2.15 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்ள்ளது.

 

Pongal Parisu 2026 Latest Update: மேலும், பொங்கல் பரிசு ரூ.6453.54 ரொக்கமாக வழங்கி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் அறிக்கை வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார். 

 
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, ஏலக்காய், முந்திரி, கரும்பு, ரூ.3000 ரொக்கமாக வழங்கப்படும் என  முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இதற்கான டோக்கனும் வீடுகளுக்கு சென்று  வழங்கப்பட்டது.இதற்கான விநியோகத்தை ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.   

இதனை அடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்கப்பட்டது. கடந்த ஒரு வாரமாக ரேஷன் கடைகளில் மக்கள் வரிசையில் காத்திருந்து பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றனர். மேலும், இலக்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றுக் கொண்டனர்.    

இதனால், ஏழை எளிய மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது. பொங்கல் பரிசு விநியோகம் ஜனவரி 14ஆம் தேதி ரேஷன் கடைகளில் இருந்தது. அதுதான் கடைசி நாளாக இருந்தது. இந்த நிலையில், பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தொடர்பாக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியசாமி முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.   

அதாவது, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை எத்தனை பெற்றுள்ளார்கள் என்பது குறித்து அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழர் திருநாளாம் தைப் பொங்கல் 2026 திருநாளை மக்கள் அனைவரும் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், தமிழக அரசு 2,22,91,710 எண்ணிக்கையிலனா அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்ப்டடது.   

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2.15 கோடி பயனாளர்களுக்கு ரூ.6453.54 ரொக்கமாக வழங்கி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 97 சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன் அடிடைந்துள்ளனர்” என தெரிவித்துள்ளார்.   

இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கத்தை பெறாதவர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அதாவது, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்காதவர்கள் டோக்கனை எடுத்துச் சென்று ரேஷன் கடைகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என கூறப்படுகிறது.   

இருப்பினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு நாளைக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியான பிறகே, விடுபட்ட ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 பெற்றுக் கொள்ளலாம் என கூறப்படுகிறது.   

